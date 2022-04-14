Digits DAO (DIGITS) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu Digits DAO (DIGITS) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
USD

Digits DAO (DIGITS) -rahakkeen tiedot

Digits DAO is an Investment As A Service DAO. An investment in $DIGITS is an investment into a treasury managed by historically profitable traders. When you invest in $DIGITS, we trade a carefully managed treasury and distribute profits back to you in real time. Put more simply, we do the trading for you.

Virallinen verkkosivusto:
https://digitsdao.finance/

Digits DAO (DIGITS) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu Digits DAO (DIGITS) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
$ 6.16M
Kokonaistarjonta:
$ 1.00B
Kierrossa oleva tarjonta:
$ 790.74M
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 7.79M
Kaikkien aikojen korkein:
$ 0.01765585
Kaikkien aikojen alin:
$ 0.00287218
Nykyinen hinta:
$ 0.00779327
Digits DAO (DIGITS) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

Digits DAO (DIGITS) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä DIGITS-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta DIGITS-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät DIGITS-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu DIGITS-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

DIGITS-rahakkeen hintaennuste

Haluatko tietää, minne DIGITS-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? DIGITS-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.

Vastuuvapauslauseke

Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.