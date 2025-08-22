Lisätietoja DIGITS-rahakkeesta

DIGITS-rahakkeen hintatiedot

DIGITS-rahakkeen virallinen verkkosivusto

DIGITS-rahakkeen tokenomiikka

DIGITS-rahakkeen hintaennuste

Digits DAO-logo

Digits DAO – hinta (DIGITS)

Ei listattu

1DIGITS - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.0078094
$0.0078094$0.0078094
0.00%1D
mexc
USD
Reaaliaikainen Digits DAO (DIGITS) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 12:49:50 (UTC+8)

Digits DAO (DIGITS) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.01765585
$ 0.01765585$ 0.01765585

$ 0.00287218
$ 0.00287218$ 0.00287218

--

--

+3.21%

+3.21%

Digits DAO (DIGITS) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.0078094. Viimeisen 24 tunnin aikana DIGITS on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. DIGITS-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.01765585, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.00287218.

Lyhyen aikavälin tuloksissa DIGITS on muuttunut -- viimeisen tunnin aikana, -- 24 tunnin aikana ja +3.21% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Digits DAO (DIGITS) -rahakkeen markkinatiedot

$ 6.18M
$ 6.18M$ 6.18M

--
----

$ 7.81M
$ 7.81M$ 7.81M

790.74M
790.74M 790.74M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Digits DAO-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 6.18M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. DIGITS-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 790.74M ja sen kokonaistarjonta on 1000000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 7.81M.

Digits DAO (DIGITS) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Digits DAO – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Digits DAO – USD -hinnan muutos oli $ +0.0027275938.
Viimeisten 60 päivän aikana Digits DAO – USD -hinnan muutos oli $ +0.0057013938.
Viimeisten 90 päivän aikana Digits DAO – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0--
30 päivää$ +0.0027275938+34.93%
60 päivää$ +0.0057013938+73.01%
90 päivää$ 0--

Mikä on Digits DAO (DIGITS)

Digits DAO is an Investment As A Service DAO. An investment in $DIGITS is an investment into a treasury managed by historically profitable traders. When you invest in $DIGITS, we trade a carefully managed treasury and distribute profits back to you in real time. Put more simply, we do the trading for you.

Digits DAO (DIGITS) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Digits DAO-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Digits DAO (DIGITS) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Digits DAO (DIGITS) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Digits DAO-rahakkeelle.

Tarkista Digits DAO-rahakkeen hintaennuste nyt!

DIGITS paikallisiin valuuttoihin

Digits DAO (DIGITS) -rahakkeen tokenomiikka

Digits DAO (DIGITS) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää DIGITS-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Digits DAO (DIGITS)”

Paljonko Digits DAO (DIGITS) on arvoltaan tänään?
DIGITS-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.0078094 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on DIGITS-USD-parin nykyinen hinta?
DIGITS -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.0078094. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Digits DAO-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen DIGITS markkina-arvo on $ 6.18M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on DIGITS-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
DIGITS-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 790.74M USD.
Mikä oli DIGITS-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
DIGITS saavutti ATH-hinnaksi 0.01765585 USD.
Mikä oli DIGITS-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
DIGITS-rahakkeen ATL-hinta oli 0.00287218 USD.
Mikä on DIGITS-rahakkeen treidausvolyymi?
DIGITS-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko DIGITS tänä vuonna korkeammalle?
DIGITS saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso DIGITS-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Digits DAO (DIGITS) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Vastuuvapauslauseke

