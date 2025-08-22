Lisätietoja DEXT-rahakkeesta

DEXT-rahakkeen hintatiedot

DEXT-rahakkeen virallinen verkkosivusto

DEXT-rahakkeen tokenomiikka

DEXT-rahakkeen hintaennuste

DexTools – hinta (DEXT)

1DEXT - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.575655
-4.60%1D
mexc
USD
Reaaliaikainen DexTools (DEXT) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 11:36:09 (UTC+8)

DexTools (DEXT) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.57305
24 h:n matalin
$ 0.605475
24 h:n korkein

$ 0.57305
$ 0.605475
$ 1.067
$ 0.00001117
-0.71%

-4.63%

+16.42%

+16.42%

DexTools (DEXT) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.575802. Viimeisen 24 tunnin aikana DEXT on vaihdellut alimmillaan $ 0.57305 ja korkeimmillaan $ 0.605475 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. DEXT-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 1.067, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.00001117.

Lyhyen aikavälin tuloksissa DEXT on muuttunut -0.71% viimeisen tunnin aikana, -4.63% 24 tunnin aikana ja +16.42% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

DexTools (DEXT) -rahakkeen markkinatiedot

$ 40.87M
--
$ 65.11M
70.65M
112,551,255.0
DexTools-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 40.87M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. DEXT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 70.65M ja sen kokonaistarjonta on 112551255.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 65.11M.

DexTools (DEXT) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana DexTools – USD -hinta muuttui $ -0.0279686139202588.
Viimeisten 30 päivän aikana DexTools – USD -hinnan muutos oli $ +0.1617052970.
Viimeisten 60 päivän aikana DexTools – USD -hinnan muutos oli $ +0.7278727477.
Viimeisten 90 päivän aikana DexTools – USD -hinnan muutos oli $ +0.2770537822425246.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.0279686139202588-4.63%
30 päivää$ +0.1617052970+28.08%
60 päivää$ +0.7278727477+126.41%
90 päivää$ +0.2770537822425246+92.74%

Mikä on DexTools (DEXT)

DexTools is a trading assistant focused on Decentraliced exchanges.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

DexTools (DEXT) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

DexTools-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon DexTools (DEXT) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko DexTools (DEXT) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita DexTools-rahakkeelle.

Tarkista DexTools-rahakkeen hintaennuste nyt!

DEXT paikallisiin valuuttoihin

DexTools (DEXT) -rahakkeen tokenomiikka

DexTools (DEXT) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää DEXT-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”DexTools (DEXT)”

Paljonko DexTools (DEXT) on arvoltaan tänään?
DEXT-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.575802 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on DEXT-USD-parin nykyinen hinta?
DEXT -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.575802. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on DexTools-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen DEXT markkina-arvo on $ 40.87M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on DEXT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
DEXT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 70.65M USD.
Mikä oli DEXT-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
DEXT saavutti ATH-hinnaksi 1.067 USD.
Mikä oli DEXT-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
DEXT-rahakkeen ATL-hinta oli 0.00001117 USD.
Mikä on DEXT-rahakkeen treidausvolyymi?
DEXT-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko DEXT tänä vuonna korkeammalle?
DEXT saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso DEXT-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
DexTools (DEXT) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.