CryptoDM-logo

CryptoDM – hinta (CDM)

Ei listattu

1CDM - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.01840309
0.00%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta. MEXC toimii ainoastaan tietojen koostajana. Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen CryptoDM (CDM) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 23:14:09 (UTC+8)

CryptoDM (CDM) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
24 h:n matalin
$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0
$ 0.065531
$ 0.01406373
--

--

0.00%

0.00%

CryptoDM (CDM) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.01840309. Viimeisen 24 tunnin aikana CDM on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. CDM-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.065531, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.01406373.

Lyhyen aikavälin tuloksissa CDM on muuttunut -- viimeisen tunnin aikana, -- 24 tunnin aikana ja 0.00% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

CryptoDM (CDM) -rahakkeen markkinatiedot

$ 16.56K
--
$ 18.40K
900.00K
1,000,000.0
CryptoDM-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 16.56K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. CDM-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 900.00K ja sen kokonaistarjonta on 1000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 18.40K.

CryptoDM (CDM) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana CryptoDM – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana CryptoDM – USD -hinnan muutos oli $ +0.0052161828.
Viimeisten 60 päivän aikana CryptoDM – USD -hinnan muutos oli $ +0.0006255467.
Viimeisten 90 päivän aikana CryptoDM – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0--
30 päivää$ +0.0052161828+28.34%
60 päivää$ +0.0006255467+3.40%
90 päivää$ 0--

Mikä on CryptoDM (CDM)

CryptoDM is a novel ERC-20 project with a token under the name $CDM. CryptoDM is building an advanced privacy-first social platform for Ethereum users, enhancing transparency through a wallet-to-wallet XMTP messaging client and an X-like short form microblogging tool. Beta Functionalities that are live include: - Message: Wallet-to-Wallet Messaging Client - Microblog: X-Like Wallet Microblogging Tool - Data: Real-Time In Messenger Crypto Data

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

CryptoDM-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon CryptoDM (CDM) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko CryptoDM (CDM) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita CryptoDM-rahakkeelle.

Tarkista CryptoDM-rahakkeen hintaennuste nyt!

CDM paikallisiin valuuttoihin

CryptoDM (CDM) -rahakkeen tokenomiikka

CryptoDM (CDM) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää CDM-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”CryptoDM (CDM)”

Paljonko CryptoDM (CDM) on arvoltaan tänään?
CDM-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.01840309 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on CDM-USD-parin nykyinen hinta?
CDM -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.01840309. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on CryptoDM-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen CDM markkina-arvo on $ 16.56K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on CDM-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
CDM-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 900.00K USD.
Mikä oli CDM-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
CDM saavutti ATH-hinnaksi 0.065531 USD.
Mikä oli CDM-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
CDM-rahakkeen ATL-hinta oli 0.01406373 USD.
Mikä on CDM-rahakkeen treidausvolyymi?
CDM-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko CDM tänä vuonna korkeammalle?
CDM saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso CDM-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.