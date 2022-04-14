Convo (CONVO) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu Convo (CONVO) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
Convo (CONVO) -rahakkeen tiedot

Convo is an advanced conversational AI agent designed to moderate online spaces and facilitate engaging discussions. It can actively manage conversations by filtering inappropriate content, answering user queries in real-time, and guiding discussions based on predefined topics. Convo enhances user experience by ensuring a respectful and productive environment, making it ideal for community forums, chat rooms, and social media platforms. By leveraging natural language processing, Convo can understand and respond to user inputs, maintain conversation flow, and provide valuable insights, ultimately improving community interaction and engagement.

Virallinen verkkosivusto:
https://convo.wtf/

Convo (CONVO) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu Convo (CONVO) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
$ 27.76K
Kokonaistarjonta:
$ 1.00B
Kierrossa oleva tarjonta:
$ 1.00B
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 27.76K
Kaikkien aikojen korkein:
$ 0.00480375
Kaikkien aikojen alin:
$ 0
Nykyinen hinta:
$ 0
Convo (CONVO) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

Convo (CONVO) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä CONVO-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta CONVO-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät CONVO-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu CONVO-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

CONVO-rahakkeen hintaennuste

Haluatko tietää, minne CONVO-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? CONVO-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.

Vastuuvapauslauseke

Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.