Lisätietoja CIV-rahakkeesta

CIV-rahakkeen hintatiedot

CIV-rahakkeen virallinen verkkosivusto

CIV-rahakkeen tokenomiikka

CIV-rahakkeen hintaennuste

Civilization-logo

Civilization – hinta (CIV)

Ei listattu

1CIV - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.00202681
$0.00202681$0.00202681
+1.40%1D
mexc
USD
Reaaliaikainen Civilization (CIV) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 16:36:07 (UTC+8)

Civilization (CIV) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.00196588
$ 0.00196588$ 0.00196588
24 h:n matalin
$ 0.0020265
$ 0.0020265$ 0.0020265
24 h:n korkein

$ 0.00196588
$ 0.00196588$ 0.00196588

$ 0.0020265
$ 0.0020265$ 0.0020265

$ 0.253367
$ 0.253367$ 0.253367

$ 0
$ 0$ 0

+0.41%

+1.40%

-8.14%

-8.14%

Civilization (CIV) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.00202681. Viimeisen 24 tunnin aikana CIV on vaihdellut alimmillaan $ 0.00196588 ja korkeimmillaan $ 0.0020265 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. CIV-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.253367, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa CIV on muuttunut +0.41% viimeisen tunnin aikana, +1.40% 24 tunnin aikana ja -8.14% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Civilization (CIV) -rahakkeen markkinatiedot

$ 590.14K
$ 590.14K$ 590.14K

--
----

$ 606.99K
$ 606.99K$ 606.99K

291.67M
291.67M 291.67M

300,000,000.0
300,000,000.0 300,000,000.0

Civilization-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 590.14K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. CIV-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 291.67M ja sen kokonaistarjonta on 300000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 606.99K.

Civilization (CIV) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Civilization – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Civilization – USD -hinnan muutos oli $ +0.0003426553.
Viimeisten 60 päivän aikana Civilization – USD -hinnan muutos oli $ +0.0020795528.
Viimeisten 90 päivän aikana Civilization – USD -hinnan muutos oli $ +0.0004550839613692473.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0+1.40%
30 päivää$ +0.0003426553+16.91%
60 päivää$ +0.0020795528+102.60%
90 päivää$ +0.0004550839613692473+28.95%

Mikä on Civilization (CIV)

CIV aims at building the world’s first Dex Fund: transforming the way how staking and investment are done, with 100% auditable code and, eventually, automated multi-strategy selection for maximum yield at minimum risk.

Civilization (CIV) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Civilization-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Civilization (CIV) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Civilization (CIV) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Civilization-rahakkeelle.

Tarkista Civilization-rahakkeen hintaennuste nyt!

CIV paikallisiin valuuttoihin

Civilization (CIV) -rahakkeen tokenomiikka

Civilization (CIV) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää CIV-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Civilization (CIV)”

Paljonko Civilization (CIV) on arvoltaan tänään?
CIV-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.00202681 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on CIV-USD-parin nykyinen hinta?
CIV -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.00202681. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Civilization-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen CIV markkina-arvo on $ 590.14K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on CIV-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
CIV-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 291.67M USD.
Mikä oli CIV-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
CIV saavutti ATH-hinnaksi 0.253367 USD.
Mikä oli CIV-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
CIV-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on CIV-rahakkeen treidausvolyymi?
CIV-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko CIV tänä vuonna korkeammalle?
CIV saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso CIV-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 16:36:07 (UTC+8)

Vastuuvapauslauseke

