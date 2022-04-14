ChainNet (CNET) -rahakkeen tokenomiikka
ChainNet (CNET) -rahakkeen tiedot
ChainNet is a cutting-edge web3 browser that revolutionizes how users interact with the decentralized web. By leveraging innovative technologies like the web:// protocol and integrating AI-powered search, ChainNet is designed to unlock the full potential of web3 and redefine the browsing experience.
Key Features1. Decentralized Web Hosting
With ChainNet, you can host your informational websites directly on-chain. This innovative approach eliminates the need for third-party hosting services, making your content censorship-resistant and fully decentralized. HTML, CSS, and JavaScript can be embedded within smart contracts, allowing the browser to render complete web pages directly from the blockchain.
2. The web:// Protocol
ChainNet introduces the web:// protocol, a groundbreaking feature that allows users to browse smart contracts as if they were traditional web addresses. By simply entering a contract address using web://, users can instantly access the associated on-chain content, including hosted websites and more.
3. AI-Powered Search with Bittensor
In partnership with Bittensor AI, ChainNet features an advanced AI search engine that can scour the web for off-chain content linked to smart contracts. Whether the content is stored on-chain or elsewhere, ChainNet’s AI capabilities ensure that you can always find what you need.
4. Privacy-Focused Browsing
ChainNet is designed with privacy at its core. Users enjoy a secure, ad-free browsing experience without the need for KYC or invasive tracking. Your data is yours, and with ChainNet, you can browse the decentralized web without compromising your privacy.
ChainNet (CNET) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi
Tutustu ChainNet (CNET) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.
ChainNet (CNET) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset
ChainNet (CNET) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.
Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:
Kokonaistarjonta:
Enimmäismäärä CNET-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.
Kierrossa oleva tarjonta:
Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.
Maksimitarjonta:
Kiinteä yläraja sille, kuinka monta CNET-rahaketta voi olla yhteensä.
FDV (täysin laimennettu arvostus):
Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.
Inflaatioaste:
Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.
Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?
Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.
Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.
Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.
Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.
Nyt kun ymmärrät CNET-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu CNET-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!
Vastuuvapauslauseke
Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.