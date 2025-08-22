BluffCat – hinta (BLUFF)
BluffCat (BLUFF) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.00003742. Viimeisen 24 tunnin aikana BLUFF on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. BLUFF-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.00049376, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.00002994.
Lyhyen aikavälin tuloksissa BLUFF on muuttunut -- viimeisen tunnin aikana, -- 24 tunnin aikana ja 0.00% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
BluffCat-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 37.42K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. BLUFF-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 999.95M ja sen kokonaistarjonta on 999949956.713196. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 37.42K.
Tämän päivän aikana BluffCat – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana BluffCat – USD -hinnan muutos oli $ +0.0000064509.
Viimeisten 60 päivän aikana BluffCat – USD -hinnan muutos oli $ -0.0000164687.
Viimeisten 90 päivän aikana BluffCat – USD -hinnan muutos oli $ -0.00006386686488183347.
|Kausi
|Muuta (USD)
|Muuta (%)
|Tänään
|$ 0
|--
|30 päivää
|$ +0.0000064509
|+17.24%
|60 päivää
|$ -0.0000164687
|-44.01%
|90 päivää
|$ -0.00006386686488183347
|-63.05%
Bluffcat, the memecoin designed to provide access to secure and exclusive poker games.Using an Established Poker Platform To launch our project, we are leveraging an existing, widely-used, and secure poker platform. This allows us to offer our first games while we develop our own infrastructure. Token Launch & Distribution The launch of our token will be conducted with full transparency regarding its distribution, ensuring the stability of the project and building investor confidence. Community Development & Awareness Our efforts will focus on building a strong community and raising awareness of the project through communication campaigns. Listing on Coingecko and Coinmarketcap, along with basic marketing efforts to support the project launch. Phase 2: Platform Expansion & Development (Q1 2025) Development of Our Own Poker Platform We will begin the development of our own poker platform, including design, user experience (UX), and secure blockchain integration. A dedicated technical team will be assembled to create a unique experience for players. Community-Based Features Engage users to gather feedback and design features that meet player expectations. Beta Testing Phase Launching a beta version of the platform to a select group from the community to test features, gather feedback, and optimize the platform before the official launch. Phase 3: Official Launch of BluffCat Poker (Q2-Q3 2025) Full Platform Launch After the testing phase, the full launch of our poker platform will include complete integration of crypto transactions. We will offer poker games, tournaments, and a rewards system to incentivize players. Token Utilization Tokens can be used for game fees, tournaments, and rewards, increasing their value for users and investors. Strategic Partnerships Establish partnerships with other crypto projects and events to broaden the audience and strengthen the ecosystem. Phase 4: Diversification & New Game Formats (Q4 2025) Exclusive Tournaments & Special Events Launch of unique tournaments and special events to attract players of all levels and promote our platform more broadly. AI Optimization for Enhanced Gameplay Utilize artificial intelligence to improve gameplay fluidity, security, and overall player experience, optimizing the gaming conditions. Social Features Integrating social features like live chat, private clubs, and leaderboards to strengthen community engagement. Phase 5: Long-Term Vision (2026 and Beyond) BluffCat Ecosystem Continuously enhancing the poker platform with new features, social elements, and integration with other gaming ecosystems.
Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.