Black Devil (ANGLERFISH) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu Black Devil (ANGLERFISH) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
USD

Black Devil (ANGLERFISH) -rahakkeen tiedot

An anglerfish was spotted surfacing in Tenerife this week. This was reportedly the first time the six-inch deep-sea dweller had been observed so close to the surface. Unfortunately, the tiny "sea devil" didn't survive its ascent, but its brief appearance still left scientists in awe. A Community formed and made a tribute token. Different people with different skills have come together to make it what it is now.

Virallinen verkkosivusto:
https://anglerfishsol.com/

Black Devil (ANGLERFISH) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu Black Devil (ANGLERFISH) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
$ 91.32K
Kokonaistarjonta:
$ 999.32M
Kierrossa oleva tarjonta:
$ 999.32M
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 91.32K
Kaikkien aikojen korkein:
$ 0.00936291
Kaikkien aikojen alin:
$ 0
Nykyinen hinta:
$ 0
Black Devil (ANGLERFISH) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

Black Devil (ANGLERFISH) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä ANGLERFISH-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta ANGLERFISH-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät ANGLERFISH-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu ANGLERFISH-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

ANGLERFISH-rahakkeen hintaennuste

Haluatko tietää, minne ANGLERFISH-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? ANGLERFISH-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.

Vastuuvapauslauseke

Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.