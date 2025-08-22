Lisätietoja BENI-rahakkeesta

Beni – hinta (BENI)

Ei listattu

1BENI - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

-2.50%1D
mexc
USD
Reaaliaikainen Beni (BENI) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 13:53:35 (UTC+8)

Beni (BENI) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
24 h:n matalin
24 h:n korkein

+0.64%

-2.56%

-9.30%

-9.30%

Beni (BENI) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana BENI on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. BENI-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.00927137, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa BENI on muuttunut +0.64% viimeisen tunnin aikana, -2.56% 24 tunnin aikana ja -9.30% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Beni (BENI) -rahakkeen markkinatiedot

--
----

991.63M
991.63M 991.63M

991,627,796.8805556
991,627,796.8805556 991,627,796.8805556

Beni-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 813.50K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. BENI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 991.63M ja sen kokonaistarjonta on 991627796.8805556. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 813.50K.

Beni (BENI) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Beni – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Beni – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana Beni – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana Beni – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0-2.56%
30 päivää$ 0-42.58%
60 päivää$ 0+18.19%
90 päivää$ 0--

Mikä on Beni (BENI)

Beni Is A Memecoin Based On Coinbase Director's Pet Dog, Launched On The Base Blockchain. It Aims To Create A Fun, Engaging, And Inclusive Community For Crypto Enthusiasts And Pet Lovers. Built On The Solid Foundation Of Base, Beni Enjoys The Benefits Of A Secure, Scalable, And User-Friendly Blockchain. This Paw-Some Memecoin Is Designed To Be Accessible To Everyone, From Seasoned Crypto Traders To Newcomers Who Are Just Starting Their Journey In The World Of Digital Assets.

Beni-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Beni (BENI) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Beni (BENI) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Beni-rahakkeelle.

Tarkista Beni-rahakkeen hintaennuste nyt!

BENI paikallisiin valuuttoihin

Beni (BENI) -rahakkeen tokenomiikka

Beni (BENI) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää BENI-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Beni (BENI)”

Paljonko Beni (BENI) on arvoltaan tänään?
BENI-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on BENI-USD-parin nykyinen hinta?
BENI -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Beni-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen BENI markkina-arvo on $ 813.50K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on BENI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
BENI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 991.63M USD.
Mikä oli BENI-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
BENI saavutti ATH-hinnaksi 0.00927137 USD.
Mikä oli BENI-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
BENI-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on BENI-rahakkeen treidausvolyymi?
BENI-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko BENI tänä vuonna korkeammalle?
BENI saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso BENI-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Beni (BENI) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Vastuuvapauslauseke

