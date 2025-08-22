Lisätietoja BARIO-rahakkeesta

BARIO-rahakkeen hintatiedot

BARIO-rahakkeen virallinen verkkosivusto

BARIO-rahakkeen tokenomiikka

BARIO-rahakkeen hintaennuste

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

Based Bario-logo

Based Bario – hinta (BARIO)

Ei listattu

1BARIO - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.00117713
$0.00117713$0.00117713
-3.80%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta. MEXC toimii ainoastaan tietojen koostajana. Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen Based Bario (BARIO) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 12:38:49 (UTC+8)

Based Bario (BARIO) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.00116914
$ 0.00116914$ 0.00116914
24 h:n matalin
$ 0.00130474
$ 0.00130474$ 0.00130474
24 h:n korkein

$ 0.00116914
$ 0.00116914$ 0.00116914

$ 0.00130474
$ 0.00130474$ 0.00130474

$ 0.00713476
$ 0.00713476$ 0.00713476

$ 0
$ 0$ 0

+0.09%

-3.87%

-35.80%

-35.80%

Based Bario (BARIO) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.00117713. Viimeisen 24 tunnin aikana BARIO on vaihdellut alimmillaan $ 0.00116914 ja korkeimmillaan $ 0.00130474 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. BARIO-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.00713476, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa BARIO on muuttunut +0.09% viimeisen tunnin aikana, -3.87% 24 tunnin aikana ja -35.80% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Based Bario (BARIO) -rahakkeen markkinatiedot

$ 1.18M
$ 1.18M$ 1.18M

--
----

$ 1.18M
$ 1.18M$ 1.18M

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Based Bario-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 1.18M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. BARIO-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 1.00B ja sen kokonaistarjonta on 1000000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 1.18M.

Based Bario (BARIO) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Based Bario – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Based Bario – USD -hinnan muutos oli $ -0.0004691247.
Viimeisten 60 päivän aikana Based Bario – USD -hinnan muutos oli $ -0.0004173582.
Viimeisten 90 päivän aikana Based Bario – USD -hinnan muutos oli $ -0.000014339440683015.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0-3.87%
30 päivää$ -0.0004691247-39.85%
60 päivää$ -0.0004173582-35.45%
90 päivää$ -0.000014339440683015-1.20%

Mikä on Based Bario (BARIO)

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Based Bario (BARIO) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Based Bario-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Based Bario (BARIO) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Based Bario (BARIO) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Based Bario-rahakkeelle.

Tarkista Based Bario-rahakkeen hintaennuste nyt!

BARIO paikallisiin valuuttoihin

Based Bario (BARIO) -rahakkeen tokenomiikka

Based Bario (BARIO) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää BARIO-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Based Bario (BARIO)”

Paljonko Based Bario (BARIO) on arvoltaan tänään?
BARIO-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.00117713 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on BARIO-USD-parin nykyinen hinta?
BARIO -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.00117713. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Based Bario-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen BARIO markkina-arvo on $ 1.18M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on BARIO-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
BARIO-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 1.00B USD.
Mikä oli BARIO-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
BARIO saavutti ATH-hinnaksi 0.00713476 USD.
Mikä oli BARIO-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
BARIO-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on BARIO-rahakkeen treidausvolyymi?
BARIO-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko BARIO tänä vuonna korkeammalle?
BARIO saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso BARIO-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 12:38:49 (UTC+8)

Based Bario (BARIO) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.