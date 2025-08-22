Lisätietoja AVI-rahakkeesta

AVI-rahakkeen hintatiedot

AVI-rahakkeen valkoinen paperi

AVI-rahakkeen virallinen verkkosivusto

AVI-rahakkeen tokenomiikka

AVI-rahakkeen hintaennuste

Aviator-logo

Aviator – hinta (AVI)

Ei listattu

1AVI - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.0003689
$0.0003689$0.0003689
-2.00%1D
mexc
Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen Aviator (AVI) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 13:52:05 (UTC+8)

Aviator (AVI) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.00036846
$ 0.00036846$ 0.00036846
24 h:n matalin
$ 0.00037671
$ 0.00037671$ 0.00037671
24 h:n korkein

$ 0.00036846
$ 0.00036846$ 0.00036846

$ 0.00037671
$ 0.00037671$ 0.00037671

$ 0.00741462
$ 0.00741462$ 0.00741462

$ 0.00003032
$ 0.00003032$ 0.00003032

-0.01%

-2.08%

-22.36%

-22.36%

Aviator (AVI) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.00036887. Viimeisen 24 tunnin aikana AVI on vaihdellut alimmillaan $ 0.00036846 ja korkeimmillaan $ 0.00037671 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. AVI-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.00741462, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.00003032.

Lyhyen aikavälin tuloksissa AVI on muuttunut -0.01% viimeisen tunnin aikana, -2.08% 24 tunnin aikana ja -22.36% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Aviator (AVI) -rahakkeen markkinatiedot

$ 2.56M
$ 2.56M$ 2.56M

--
----

$ 3.41M
$ 3.41M$ 3.41M

6.95B
6.95B 6.95B

9,243,042,234.996437
9,243,042,234.996437 9,243,042,234.996437

Aviator-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 2.56M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. AVI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 6.95B ja sen kokonaistarjonta on 9243042234.996437. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 3.41M.

Aviator (AVI) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Aviator – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Aviator – USD -hinnan muutos oli $ -0.0000867198.
Viimeisten 60 päivän aikana Aviator – USD -hinnan muutos oli $ +0.0003538897.
Viimeisten 90 päivän aikana Aviator – USD -hinnan muutos oli $ -0.00002888560126228705.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0-2.08%
30 päivää$ -0.0000867198-23.50%
60 päivää$ +0.0003538897+95.94%
90 päivää$ -0.00002888560126228705-7.26%

Mikä on Aviator (AVI)

Aviator is revolutionizing onchain gaming and bridging solutions on Base with Aviator Arcade™ and SkyBridge™. Aviator Arcade is a gaming platform that allows anyone to publish their game without hosting fees while rewarding both developers and gamers in the AVI token. SkyBridge is a complete bridging and launchpad solution that aims to drive adoption of Base and Aviator Arcade through enabling seamless transfers of any standard token or NFT between Ethereum and Base. The KYC-certified core team includes experts from Shiba Inu's original security & metaverse team, seasoned developers, and industry professionals in advertising, government, and accounting. The Aviator DAO empowers community members to influence the project's future utilizing the AVI token.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Aviator-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Aviator (AVI) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Aviator (AVI) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Aviator-rahakkeelle.

Tarkista Aviator-rahakkeen hintaennuste nyt!

AVI paikallisiin valuuttoihin

Aviator (AVI) -rahakkeen tokenomiikka

Aviator (AVI) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää AVI-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Aviator (AVI)”

Paljonko Aviator (AVI) on arvoltaan tänään?
AVI-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.00036887 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on AVI-USD-parin nykyinen hinta?
AVI -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.00036887. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Aviator-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen AVI markkina-arvo on $ 2.56M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on AVI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
AVI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 6.95B USD.
Mikä oli AVI-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
AVI saavutti ATH-hinnaksi 0.00741462 USD.
Mikä oli AVI-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
AVI-rahakkeen ATL-hinta oli 0.00003032 USD.
Mikä on AVI-rahakkeen treidausvolyymi?
AVI-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko AVI tänä vuonna korkeammalle?
AVI saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso AVI-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 13:52:05 (UTC+8)

