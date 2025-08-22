Lisätietoja ARIA-rahakkeesta

ARIA-rahakkeen hintatiedot

ARIA-rahakkeen valkoinen paperi

ARIA-rahakkeen virallinen verkkosivusto

ARIA-rahakkeen tokenomiikka

ARIA-rahakkeen hintaennuste

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

Aria-logo

Aria – hinta (ARIA)

Ei listattu

1ARIA - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.00095249
$0.00095249$0.00095249
-7.50%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta. MEXC toimii ainoastaan tietojen koostajana. Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen Aria (ARIA) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 13:50:59 (UTC+8)

Aria (ARIA) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0.00103865
$ 0.00103865$ 0.00103865
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00103865
$ 0.00103865$ 0.00103865

$ 0.00355226
$ 0.00355226$ 0.00355226

$ 0
$ 0$ 0

+0.10%

-7.51%

-15.47%

-15.47%

Aria (ARIA) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana ARIA on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0.00103865 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. ARIA-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.00355226, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa ARIA on muuttunut +0.10% viimeisen tunnin aikana, -7.51% 24 tunnin aikana ja -15.47% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Aria (ARIA) -rahakkeen markkinatiedot

$ 853.17K
$ 853.17K$ 853.17K

$ 6.30K
$ 6.30K$ 6.30K

$ 948.18K
$ 948.18K$ 948.18K

899.72M
899.72M 899.72M

999,908,483.914224
999,908,483.914224 999,908,483.914224

Aria-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 853.17K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 6.30K. ARIA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 899.72M ja sen kokonaistarjonta on 999908483.914224. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 948.18K.

Aria (ARIA) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Aria – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Aria – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana Aria – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana Aria – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0-7.51%
30 päivää$ 0-53.58%
60 päivää$ 0-12.09%
90 päivää$ 0--

Mikä on Aria (ARIA)

Aria is the world’s FIRST 3D AI virtual human to livestream and interact with a live audience on Twitch — made possible by SynchroVerse's patented technology and all-star team of developers, animators, and designers! Unlike any other AI VTuber or influencer, Aria is an evolving digital entity brought to life with hyperrealistic 3D visuals and fluid, lifelike animations. Every gesture, every expression, and every move is powered by advanced rendering techniques and a built-in library of animations that adapt in real-time to her environment and your interactions.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Aria-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Aria (ARIA) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Aria (ARIA) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Aria-rahakkeelle.

Tarkista Aria-rahakkeen hintaennuste nyt!

ARIA paikallisiin valuuttoihin

Aria (ARIA) -rahakkeen tokenomiikka

Aria (ARIA) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää ARIA-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Aria (ARIA)”

Paljonko Aria (ARIA) on arvoltaan tänään?
ARIA-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on ARIA-USD-parin nykyinen hinta?
ARIA -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Aria-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen ARIA markkina-arvo on $ 853.17K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on ARIA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
ARIA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 899.72M USD.
Mikä oli ARIA-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
ARIA saavutti ATH-hinnaksi 0.00355226 USD.
Mikä oli ARIA-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
ARIA-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on ARIA-rahakkeen treidausvolyymi?
ARIA-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 6.30K USD.
Nouseeko ARIA tänä vuonna korkeammalle?
ARIA saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso ARIA-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 13:50:59 (UTC+8)

Aria (ARIA) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.