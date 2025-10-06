PörssiDEX+
Reaaliaikainen AriaAI (ARIA) -hintakaavio
AriaAI-hinta tänään

Reaaliaikainen AriaAI (ARIA) -hinta on tänään $ 0.09546, ja se on muuttunut 3.02 % viimeisen 24 tunnin aikana. Nykyinen ARIA-USD-muuntokurssi on $ 0.09546 per ARIA.

AriaAI on tällä hetkellä sijalla #745 markkina-arvon perusteella, joka on $ 22.36M, ja sen kierrossa oleva tarjonta on 234.22M ARIA. Viimeisen 24 tunnin aikana ARIA-rahakkeita treidattiin välillä en hinta oli välillä $ 0.09269 (alin) ja $ 0.10057 (korkein), osoittaen sen markkinaaktiivisuutta. Sen kaikkien aikojen korkein arvo oli $ 0.2461952287601809, kun taas kaikkien aikojen alin arvo oli $ 0.03247204859891276.

Lyhyen aikavälin kehityksessä, ARIA liikkui +0.87% viimeisen tunnin aikana ja -37.19% viimeisten 7 päivän aikana. Viimeisen päivän aikana kokonaistreidausvolyymi oli $ 1.34M.

AriaAI (ARIA) -rahakkeen markkinatiedot

$ 22.36M
$ 1.34M
$ 95.46M
234.22M
1,000,000,000
1,000,000,000
23.42%

BSC

AriaAI-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 22.36M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 1.34M. ARIA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 234.22M ja sen kokonaistarjonta on 1000000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 95.46M.

AriaAI-rahakkeiden hintahistoria USD

AriaAI (ARIA) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän AriaAI-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.0029689-3.02%
30 päivää$ -0.05284-35.64%
60 päivää$ -0.06901-41.96%
90 päivää$ +0.07546+377.30%
AriaAI-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään ARIA-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.0029689 (-3.02%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

AriaAI 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.05284 (-35.64%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

AriaAI-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, ARIA-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.06901 (-41.96%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

AriaAI-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ +0.07546 (+377.30%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle AriaAI (ARIA)?

Tarkista AriaAI-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

AriaAI-hintaennuste

AriaAI (ARIA) -hintaennuste vuodelle 2030 (5 vuoden kuluttua)
Yllä olevan hintaennustemoduulin mukaisesti ARIA-rahakkeiden vuoden 2030 tavoitehinta on $ -- ja kasvuvauhti 0.00%.
AriaAI (ARIA) -hintaennuste vuodelle 2040 (15 vuoden kuluttua)

Vuonna 2040 AriaAI-rahakkeiden hinta voi mahdollisesti nousta 0.00%. Se voi saavuttaa treidaushinnan $ --.

Haluatko tietää, mihin hintaan AriaAI nousee vuosina 2025–2026? Vieraile Hintaennuste-sivullamme, jossa on ARIA-hintaennusteet vuosille 2025–2026 napsauttamalla AriaAI Hintaennuste.

Kuinka ostaa ja sijoittaa AriaAI-rahakkeita

Oletko valmis aloittamaan AriaAI-rahakkeella? ARIA-rahakkeen ostaminen on nopeaa ja aloittelijaystävällistä MEXCissä. Voit aloittaa treidauksen heti, kun olet tehnyt ensimmäisen ostoksesi. Lisätietoja saat tutustumalla oppaaseemme: Kuinka ostaa AriaAI. Alla on nopea viiden vaiheen yleiskatsaus, joka auttaa sinua aloittamaan AriaAI (ARIA) -rahakkeen ostamisen.

Vaihe 1

Rekisteröi itsellesi tili ja suorita KYC

Rekisteröi ensin itsellesi tili ja suorita KYC MEXCissä. Voit tehdä sen MEXCin virallisella verkkosivustolla tai MEXC-sovelluksessa käyttämällä puhelinnumeroasi tai sähköpostiosoitettasi.
Vaihe 2

Lisää USDT:tä, USDC:tä tai USDE:tä lompakkoosi

USDT, USDC ja USDE helpottavat treidausta MEXCissä. Voit ostaa USDT:tä, USDC:tä ja USDE:tä pankkisiirrolla, OTC:llä tai P2P-treidauksen avulla.
Vaihe 3

Siirry Spot-treidaussivulle

Napsauta MEXCin verkkosivustolla kohtaa Spot, joka löytyy yläpalkista, ja etsi haluamasi rahakkeet.
Vaihe 4

Valitse rahakkeesi

Saatavilla on yli 234.22M rahaketta, joten voit helposti ostaa bitcoinia, ethereumia ja muita trendaavia rahakkeita.
Vaihe 5

Suorita ostoksesi loppuun

Anna rahakkeiden summa tai vastaava määrä paikallisessa valuutassasi. Napsauta Osta, ja AriaAI hyvitetään välittömästi lompakkoosi.
AriaAI (ARIA) -osto-opas

Mitä voit tehdä AriaAI-rahakkeilla

AriaAI-omistukset tarjoavat sinulle enemmän mahdollisuuksia pelkän ostamisen ja hallussapidon lisäksi. Voit treidata BTC-rahakkeita sadoilla markkinoilla, ansaita passiivisia palkkioita joustavien steikkaus- ja säästötuotteiden avulla tai hyödyntää ammattimaisia treidaustyökaluja varojesi kasvattamiseksi. Olitpa sitten aloittelija tai kokenut ammattisijoittaja, MEXC auttaa sinua maksimoimaan kryptomahdollisuutesi. Alla on neljä parasta tapaa, joilla saat kaiken irti Bitcoin-rahakkeistasi

Treidausta erittäin alhaisilla kuluilla MEXCissä

Ostamalla AriaAI (ARIA) -rahaketta MEXCistä saat enemmän vastinetta rahoillesi. MEXC on yksi markkinoiden edullisimmista kryptovaluutta-alustoista, joka auttaa sinua vähentämään kustannuksia jo ensimmäisestä kaupasta lähtien.

Mikä on AriaAI (ARIA)

AriaAI is a next-generation game development and publishing experiment inspired by Disney-style immersive worlds and AI technology, designed with its own IP related gameplay at its core. It represents a major leap forward in bringing Web2-quality game design and publishing standards into the Web3 era. With the integration of AI, ARIA is evolving into a living, adaptive game world — featuring intelligent NPCs, personalized storytelling, AI-generated content, and dynamic gameplay that grows with its players. $Aria is the native token of Aria.

AriaAI-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton AriaAI toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen AriaAI-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”AriaAI”

Paljonko yksi AriaAI on arvoltaan vuonna 2030?
Jos AriaAI-rahakkeiden hinta kasvaa arviolta 5 % vuosittain, sen arvo voisi nousta noin -- dollariin vuoteen 2026 mennessä, -- dollariin vuoteen 2030 mennessä, -- dollariin vuoteen 2035 mennessä ja -- dollariin vuoteen 2040 mennessä. Nämä luvut kuvaavat tasaista korkoa korolle -kasvuskenaariota, vaikka todellinen tuleva hinta riippuu markkinoiden käyttöönotosta, sääntelyn kehityksestä ja makrotaloudellisista olosuhteista. Voit tarkastella alla olevaa täyttä ennustetaulukkoa, josta näet yksityiskohtaisen vuosittaisen erittelyn potentiaalisista AriaAI-hinnoista ja odotetusta sijoitetun pääoman tuotosta.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-11-17 14:30:03 (UTC+8)

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

