Arcas-logo

Arcas – hinta (ARCAS)

Ei listattu

1ARCAS - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.03168171
$0.03168171$0.03168171
-0.60%1D
mexc
USD
Reaaliaikainen Arcas (ARCAS) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 13:50:44 (UTC+8)

Arcas (ARCAS) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.03116189
$ 0.03116189$ 0.03116189
24 h:n matalin
$ 0.03220961
$ 0.03220961$ 0.03220961
24 h:n korkein

$ 0.03116189
$ 0.03116189$ 0.03116189

$ 0.03220961
$ 0.03220961$ 0.03220961

$ 2.09
$ 2.09$ 2.09

$ 0
$ 0$ 0

-0.20%

-0.65%

-3.97%

-3.97%

Arcas (ARCAS) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.03168171. Viimeisen 24 tunnin aikana ARCAS on vaihdellut alimmillaan $ 0.03116189 ja korkeimmillaan $ 0.03220961 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. ARCAS-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 2.09, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa ARCAS on muuttunut -0.20% viimeisen tunnin aikana, -0.65% 24 tunnin aikana ja -3.97% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Arcas (ARCAS) -rahakkeen markkinatiedot

$ 2.20M
$ 2.20M$ 2.20M

--
----

$ 3.15M
$ 3.15M$ 3.15M

69.43M
69.43M 69.43M

99,433,158.0
99,433,158.0 99,433,158.0

Arcas-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 2.20M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. ARCAS-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 69.43M ja sen kokonaistarjonta on 99433158.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 3.15M.

Arcas (ARCAS) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Arcas – USD -hinta muuttui $ -0.0002085912600229.
Viimeisten 30 päivän aikana Arcas – USD -hinnan muutos oli $ +0.0035148988.
Viimeisten 60 päivän aikana Arcas – USD -hinnan muutos oli $ +0.0157581720.
Viimeisten 90 päivän aikana Arcas – USD -hinnan muutos oli $ +0.007563086370168648.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.0002085912600229-0.65%
30 päivää$ +0.0035148988+11.09%
60 päivää$ +0.0157581720+49.74%
90 päivää$ +0.007563086370168648+31.36%

Mikä on Arcas (ARCAS)

ARCAS GAMES: Games Empowered by Players Arcas Games is a gaming studio that is backed by YZi Labs, and incubated by Soneium. We are developing unique, original and fun IP to create magical experiences. Alongside our games we develop groundbreaking tools focused on bringing value to users. In the end gaming is fun first, and that's how we build. At ARCAS GAMES we believe that great games come from the heart. We think outside the box driven by our desire to create experiences that resonate with players on a personal level.

Arcas-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Arcas (ARCAS) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Arcas (ARCAS) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Arcas-rahakkeelle.

Tarkista Arcas-rahakkeen hintaennuste nyt!

ARCAS paikallisiin valuuttoihin

Arcas (ARCAS) -rahakkeen tokenomiikka

Arcas (ARCAS) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää ARCAS-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Arcas (ARCAS)”

Paljonko Arcas (ARCAS) on arvoltaan tänään?
ARCAS-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.03168171 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on ARCAS-USD-parin nykyinen hinta?
ARCAS -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.03168171. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Arcas-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen ARCAS markkina-arvo on $ 2.20M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on ARCAS-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
ARCAS-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 69.43M USD.
Mikä oli ARCAS-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
ARCAS saavutti ATH-hinnaksi 2.09 USD.
Mikä oli ARCAS-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
ARCAS-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on ARCAS-rahakkeen treidausvolyymi?
ARCAS-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko ARCAS tänä vuonna korkeammalle?
ARCAS saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso ARCAS-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.