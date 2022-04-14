APES (APES) -rahakkeen tokenomiikka

APES (APES) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu APES (APES) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
APES (APES) -rahakkeen tiedot

Just a funny APES – In APES Gang, team plays an exciting game, has fun, and shills the coin. As Dominic Toretto said, the most important thing is family. APES is more than family; This is APES GANG! Apes isn’t just a meme coin; it’s a unique utility token with its own farming game, staking pool, fan page where you can join the Gang as a knight, and much more in development. And, of course, an NFT collection with Utility!

Join the APES GANG – shill the coin, play the game, have fun, and stake your tokens!

Virallinen verkkosivusto:
https://apesgang.io/

APES (APES) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu APES (APES) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
$ 52.83K
$ 52.83K
Kokonaistarjonta:
$ 995.17M
$ 995.17M
Kierrossa oleva tarjonta:
$ 995.15M
$ 995.15M
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 52.84K
$ 52.84K
Kaikkien aikojen korkein:
$ 0.04117938
$ 0.04117938
Kaikkien aikojen alin:
$ 0.00003048
$ 0.00003048
Nykyinen hinta:
$ 0
$ 0

APES (APES) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

APES (APES) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä APES-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta APES-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät APES-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu APES-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

APES-rahakkeen hintaennuste

Haluatko tietää, minne APES-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? APES-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.

Vastuuvapauslauseke

Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.