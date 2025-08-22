Lisätietoja MIST-rahakkeesta

MIST-rahakkeen hintatiedot

MIST-rahakkeen virallinen verkkosivusto

MIST-rahakkeen tokenomiikka

MIST-rahakkeen hintaennuste

Alchemist-logo

Alchemist – hinta (MIST)

Ei listattu

1MIST - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.751609
$0.751609$0.751609
-1.60%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta. MEXC toimii ainoastaan tietojen koostajana. Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen Alchemist (MIST) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 13:49:25 (UTC+8)

Alchemist (MIST) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.746853
$ 0.746853$ 0.746853
24 h:n matalin
$ 0.766528
$ 0.766528$ 0.766528
24 h:n korkein

$ 0.746853
$ 0.746853$ 0.746853

$ 0.766528
$ 0.766528$ 0.766528

$ 225.39
$ 225.39$ 225.39

$ 0.272508
$ 0.272508$ 0.272508

--

-1.94%

-8.44%

-8.44%

Alchemist (MIST) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.751609. Viimeisen 24 tunnin aikana MIST on vaihdellut alimmillaan $ 0.746853 ja korkeimmillaan $ 0.766528 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. MIST-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 225.39, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.272508.

Lyhyen aikavälin tuloksissa MIST on muuttunut -- viimeisen tunnin aikana, -1.94% 24 tunnin aikana ja -8.44% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Alchemist (MIST) -rahakkeen markkinatiedot

$ 1.88M
$ 1.88M$ 1.88M

--
----

$ 1.88M
$ 1.88M$ 1.88M

2.50M
2.50M 2.50M

2,497,848.916965104
2,497,848.916965104 2,497,848.916965104

Alchemist-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 1.88M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. MIST-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 2.50M ja sen kokonaistarjonta on 2497848.916965104. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 1.88M.

Alchemist (MIST) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Alchemist – USD -hinta muuttui $ -0.014919395538004.
Viimeisten 30 päivän aikana Alchemist – USD -hinnan muutos oli $ +0.0746510084.
Viimeisten 60 päivän aikana Alchemist – USD -hinnan muutos oli $ +0.5728430083.
Viimeisten 90 päivän aikana Alchemist – USD -hinnan muutos oli $ +0.2575948458852279.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.014919395538004-1.94%
30 päivää$ +0.0746510084+9.93%
60 päivää$ +0.5728430083+76.22%
90 päivää$ +0.2575948458852279+52.14%

Mikä on Alchemist (MIST)

⚗️'s one and only purpose is to find the philosopher's stone and use it to explore the galaxy.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Alchemist (MIST) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Alchemist-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Alchemist (MIST) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Alchemist (MIST) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Alchemist-rahakkeelle.

Tarkista Alchemist-rahakkeen hintaennuste nyt!

MIST paikallisiin valuuttoihin

Alchemist (MIST) -rahakkeen tokenomiikka

Alchemist (MIST) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää MIST-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Alchemist (MIST)”

Paljonko Alchemist (MIST) on arvoltaan tänään?
MIST-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.751609 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on MIST-USD-parin nykyinen hinta?
MIST -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.751609. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Alchemist-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen MIST markkina-arvo on $ 1.88M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on MIST-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
MIST-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 2.50M USD.
Mikä oli MIST-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
MIST saavutti ATH-hinnaksi 225.39 USD.
Mikä oli MIST-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
MIST-rahakkeen ATL-hinta oli 0.272508 USD.
Mikä on MIST-rahakkeen treidausvolyymi?
MIST-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko MIST tänä vuonna korkeammalle?
MIST saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso MIST-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 13:49:25 (UTC+8)

Alchemist (MIST) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.