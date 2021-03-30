Axie Infinity (AXS) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 2.281. Viimeisen 24 tunnin aikana AXS on vaihdellut alimmillaan $ 2.257 ja korkeimmillaan $ 2.352 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. AXS-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 165.36907993744018, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.12343134.
Lyhyen aikavälin tuloksissa AXS on muuttunut +0.66% viimeisen tunnin aikana, +0.75% 24 tunnin aikana ja -4.12% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
Axie Infinity (AXS) -rahakkeen markkinatiedot
No.144
$ 379.58M
$ 379.58M$ 379.58M
$ 632.19K
$ 632.19K$ 632.19K
$ 615.87M
$ 615.87M$ 615.87M
166.41M
166.41M 166.41M
270,000,000
270,000,000 270,000,000
0.01%
2021-03-30 00:00:00
ETH
Axie Infinity-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 379.58M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 632.19K. AXS-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 166.41M ja sen kokonaistarjonta on 270000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 615.87M.
Axie Infinity (AXS) -rahakkeen hintahistoria USD
Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Axie Infinity-hinnanmuutoksia:
Kausi
Muuta (USD)
Muuta (%)
Tänään
$ +0.017
+0.75%
30 päivää
$ -0.562
-19.77%
60 päivää
$ +0.241
+11.81%
90 päivää
$ -0.568
-19.94%
Axie Infinity-rahakkeiden hinnanmuutos tänään
Tänään AXS-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.017 (+0.75%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.
Axie Infinity 30 päivän hinnanmuutos
Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.562 (-19.77%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.
Axie Infinity-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos
Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, AXS-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.241 (+11.81%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.
Axie Infinity-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos
Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.568 (-19.94%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.
Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Axie Infinity (AXS)?
Axie Infinity is a blockchain-based trading and battling game that is partially owned and operated by its players. AXS is the unique governance token of Axie Infinity, which is used to participate in key governance votes. It will give holders a say in how funds in the Axie Community Treasury are spent. Axie Infinity Shards (AXS) are the glue that binds all Axie community members together. AXS holders will be able to claim rewards if they stake their tokens, play the game, and participate in key governance votes. Players will also be able to earn $ AXS when they play various games within the Axie Infinity Universe and through user-generated content initiatives.
Axie Infinity on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Axie Infinity-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.
Lisäksi voit tehdä seuraavat: - Tarkista AXS-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi. - Lue Axie Infinity-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.
Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Axie Infinity-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.
Axie Infinity-rahakkeen hintaennuste (USD)
Kuinka paljon Axie Infinity (AXS) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Axie Infinity (AXS) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Axie Infinity-rahakkeelle.
Axie Infinity (AXS) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää AXS-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!
Axie Infinity (AXS) -ostamisen perusteet
Etsitkö tapaa Axie Infinity:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Axie Infinity MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.
Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme.
Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.