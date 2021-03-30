Lisätietoja AXS-rahakkeesta

Axie Infinity-logo

Axie Infinity – hinta (AXS)

1AXS - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

+0.75%1D
USD
Reaaliaikainen Axie Infinity (AXS) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 04:58:37 (UTC+8)

Axie Infinity (AXS) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
24 h:n matalin
24 h:n korkein

+0.66%

+0.75%

-4.12%

-4.12%

Axie Infinity (AXS) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 2.281. Viimeisen 24 tunnin aikana AXS on vaihdellut alimmillaan $ 2.257 ja korkeimmillaan $ 2.352 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. AXS-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 165.36907993744018, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.12343134.

Lyhyen aikavälin tuloksissa AXS on muuttunut +0.66% viimeisen tunnin aikana, +0.75% 24 tunnin aikana ja -4.12% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Axie Infinity (AXS) -rahakkeen markkinatiedot

No.144

0.01%

2021-03-30 00:00:00

ETH

Axie Infinity-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 379.58M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 632.19K. AXS-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 166.41M ja sen kokonaistarjonta on 270000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 615.87M.

Axie Infinity (AXS) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Axie Infinity-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +0.017+0.75%
30 päivää$ -0.562-19.77%
60 päivää$ +0.241+11.81%
90 päivää$ -0.568-19.94%
Axie Infinity-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään AXS-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.017 (+0.75%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Axie Infinity 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.562 (-19.77%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Axie Infinity-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, AXS-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.241 (+11.81%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Axie Infinity-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.568 (-19.94%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Axie Infinity (AXS)?

Tarkista Axie Infinity-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Axie Infinity (AXS)

Axie Infinity is a blockchain-based trading and battling game that is partially owned and operated by its players. AXS is the unique governance token of Axie Infinity, which is used to participate in key governance votes. It will give holders a say in how funds in the Axie Community Treasury are spent. Axie Infinity Shards (AXS) are the glue that binds all Axie community members together. AXS holders will be able to claim rewards if they stake their tokens, play the game, and participate in key governance votes. Players will also be able to earn $ AXS when they play various games within the Axie Infinity Universe and through user-generated content initiatives.

Axie Infinity on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Axie Infinity-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista AXS-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Axie Infinity-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Axie Infinity-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Axie Infinity-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Axie Infinity (AXS) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Axie Infinity (AXS) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Axie Infinity-rahakkeelle.

Tarkista Axie Infinity-rahakkeen hintaennuste nyt!

Axie Infinity (AXS) -rahakkeen tokenomiikka

Axie Infinity (AXS) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää AXS-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Axie Infinity (AXS) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Axie Infinity:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Axie Infinity MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

AXS paikallisiin valuuttoihin

1 Axie Infinity(AXS) - VND
60,024.515
1 Axie Infinity(AXS) - AUD
A$3.53555
1 Axie Infinity(AXS) - GBP
1.68794
1 Axie Infinity(AXS) - EUR
1.96166
1 Axie Infinity(AXS) - USD
$2.281
1 Axie Infinity(AXS) - MYR
RM9.62582
1 Axie Infinity(AXS) - TRY
93.36133
1 Axie Infinity(AXS) - JPY
¥337.588
1 Axie Infinity(AXS) - ARS
ARS$2,997.37086
1 Axie Infinity(AXS) - RUB
183.78017
1 Axie Infinity(AXS) - INR
199.10849
1 Axie Infinity(AXS) - IDR
Rp37,393.43664
1 Axie Infinity(AXS) - KRW
3,194.67736
1 Axie Infinity(AXS) - PHP
130.42758
1 Axie Infinity(AXS) - EGP
￡E.110.58288
1 Axie Infinity(AXS) - BRL
R$12.47707
1 Axie Infinity(AXS) - CAD
C$3.17059
1 Axie Infinity(AXS) - BDT
277.41522
1 Axie Infinity(AXS) - NGN
3,509.22726
1 Axie Infinity(AXS) - COP
$9,197.56225
1 Axie Infinity(AXS) - ZAR
R.40.41932
1 Axie Infinity(AXS) - UAH
93.93158
1 Axie Infinity(AXS) - VES
Bs312.497
1 Axie Infinity(AXS) - CLP
$2,212.57
1 Axie Infinity(AXS) - PKR
Rs643.05952
1 Axie Infinity(AXS) - KZT
1,225.67254
1 Axie Infinity(AXS) - THB
฿74.42903
1 Axie Infinity(AXS) - TWD
NT$69.63893
1 Axie Infinity(AXS) - AED
د.إ8.37127
1 Axie Infinity(AXS) - CHF
Fr1.8248
1 Axie Infinity(AXS) - HKD
HK$17.81461
1 Axie Infinity(AXS) - AMD
֏872.9387
1 Axie Infinity(AXS) - MAD
.د.م20.55181
1 Axie Infinity(AXS) - MXN
$42.76875
1 Axie Infinity(AXS) - SAR
ريال8.55375
1 Axie Infinity(AXS) - PLN
8.34846
1 Axie Infinity(AXS) - RON
лв9.92235
1 Axie Infinity(AXS) - SEK
kr21.94322
1 Axie Infinity(AXS) - BGN
лв3.83208
1 Axie Infinity(AXS) - HUF
Ft779.02993
1 Axie Infinity(AXS) - CZK
48.28877
1 Axie Infinity(AXS) - KWD
د.ك0.695705
1 Axie Infinity(AXS) - ILS
7.77821
1 Axie Infinity(AXS) - AOA
Kz2,090.74179
1 Axie Infinity(AXS) - BHD
.د.ب0.859937
1 Axie Infinity(AXS) - BMD
$2.281
1 Axie Infinity(AXS) - DKK
kr14.66683
1 Axie Infinity(AXS) - HNL
L59.96749
1 Axie Infinity(AXS) - MUR
104.31013
1 Axie Infinity(AXS) - NAD
$40.41932
1 Axie Infinity(AXS) - NOK
kr23.19777
1 Axie Infinity(AXS) - NZD
$3.90051
1 Axie Infinity(AXS) - PAB
B/.2.281
1 Axie Infinity(AXS) - PGK
K9.44334
1 Axie Infinity(AXS) - QAR
ر.ق8.30284
1 Axie Infinity(AXS) - RSD
дин.230.26695

Axie Infinity-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Axie Infinity toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen Axie Infinity-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Axie Infinity”

Paljonko Axie Infinity (AXS) on arvoltaan tänään?
AXS-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 2.281 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on AXS-USD-parin nykyinen hinta?
AXS -USD-parin nykyinen hinta on $ 2.281. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Axie Infinity-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen AXS markkina-arvo on $ 379.58M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on AXS-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
AXS-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 166.41M USD.
Mikä oli AXS-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
AXS saavutti ATH-hinnaksi 165.36907993744018 USD.
Mikä oli AXS-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
AXS-rahakkeen ATL-hinta oli 0.12343134 USD.
Mikä on AXS-rahakkeen treidausvolyymi?
AXS-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 632.19K USD.
Nouseeko AXS tänä vuonna korkeammalle?
AXS saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso AXS-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Axie Infinity (AXS) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Kuumia uutisia

Miten Bitcoin toimii? Täydellinen aloittelijan opas

Bitcoinin hinta ylitti 100 000 dollaria ensimmäistä kertaa 4. joulukuuta 2024, herättäen globaalia huomiota ja uteliaisuutta tätä vallankumouksellista digitaalista valuuttaa kohtaan. Jos mietit, miten Bitcoin oikeastaan toimii, et ole yksin – miljoonat ihmiset kysyvät samaa kysymystä.

August 18, 2025

Mitä on ENA-Token? Mitkä ovat syyt ENA-tokenin hinnan nousulle? Kuinka kaupata ENA-tokenia MEXC:llä?

Tiivistelmä: Meksikum-alueen MEXC-kryptovaluuttakaupankäyntialustalta saamien tietojen mukaan ENA-tokenin hinta nousi 0,22 USDT:stä 0,85 USDT:iin ajanjaksolla kesäkuusta 2025 elokuuhun 2025, mikä tarkoittaa, että suurin nousuprosentti oli lähes 300 %, mikä ylittää samaan aikaan Bitcoinin hinnan nousuprosentin.

August 18, 2025

ARB vahva paluu: Ethereum Layer 2 -edut nopeuttavat uutta nousukautta

Elokuussa 2025 kryptomarkkinat kokevat uuden vahvan palautuksen, Bitcoin ylittää 124 000 dollaria ja saavuttaa historialliset huiput, nousten globaalin omaisuusmarkkinan viidennelle sijalle. Koko markkinan vahvistuessa Layer 2 -sektori erottuu edukseen, jossa Arbitrum (ARB) johtaa hintakehitystä, nousten yli 13,9 % yhdellä päivällä, ja teknisten läpimurtojen, pääoman sisäänvirtaamisen ja ekosysteemin myönteisten tekijöiden myötä se on vakiintunut yli 0,54 dollarin.

August 15, 2025
Näytä lisää

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

AXS-USD-laskin

Summa

AXS
AXS
USD
USD

1 AXS = 2.281 USD

Treidaa AXS-rahaketta

AXSUSDT
+0.61%

