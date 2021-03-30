Mikä on Axie Infinity (AXS)

Axie Infinity is a blockchain-based trading and battling game that is partially owned and operated by its players. AXS is the unique governance token of Axie Infinity, which is used to participate in key governance votes. It will give holders a say in how funds in the Axie Community Treasury are spent. Axie Infinity Shards (AXS) are the glue that binds all Axie community members together. AXS holders will be able to claim rewards if they stake their tokens, play the game, and participate in key governance votes. Players will also be able to earn $ AXS when they play various games within the Axie Infinity Universe and through user-generated content initiatives.

Paljonko Axie Infinity (AXS) on arvoltaan tänään? AXS-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 2.281 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella. Mikä on Axie Infinity-rahakkeen markkina-arvo? Rahakkeen AXS markkina-arvo on $ 379.58M USD. Mikä on AXS-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta? AXS-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 166.41M USD. Mikä oli AXS-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta? AXS saavutti ATH-hinnaksi 165.36907993744018 USD. Mikä oli AXS-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta? AXS-rahakkeen ATL-hinta oli 0.12343134 USD. Mikä on AXS-rahakkeen treidausvolyymi? AXS-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 632.19K USD.

Axie Infinity (AXS) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

