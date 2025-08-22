Lisätietoja AGENTIK-rahakkeesta

AGENTIK-rahakkeen hintatiedot

AGENTIK-rahakkeen virallinen verkkosivusto

AGENTIK-rahakkeen tokenomiikka

AGENTIK-rahakkeen hintaennuste

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

Agentik DEX-logo

Agentik DEX – hinta (AGENTIK)

Ei listattu

1AGENTIK - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.00016725
$0.00016725$0.00016725
-3.10%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta. MEXC toimii ainoastaan tietojen koostajana. Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen Agentik DEX (AGENTIK) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 17:41:36 (UTC+8)

Agentik DEX (AGENTIK) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.00013862
$ 0.00013862$ 0.00013862
24 h:n matalin
$ 0.00017284
$ 0.00017284$ 0.00017284
24 h:n korkein

$ 0.00013862
$ 0.00013862$ 0.00013862

$ 0.00017284
$ 0.00017284$ 0.00017284

$ 0.0007388
$ 0.0007388$ 0.0007388

$ 0.00005413
$ 0.00005413$ 0.00005413

+9.31%

-3.34%

+188.56%

+188.56%

Agentik DEX (AGENTIK) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.0001669. Viimeisen 24 tunnin aikana AGENTIK on vaihdellut alimmillaan $ 0.00013862 ja korkeimmillaan $ 0.00017284 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. AGENTIK-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.0007388, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.00005413.

Lyhyen aikavälin tuloksissa AGENTIK on muuttunut +9.31% viimeisen tunnin aikana, -3.34% 24 tunnin aikana ja +188.56% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Agentik DEX (AGENTIK) -rahakkeen markkinatiedot

$ 83.62K
$ 83.62K$ 83.62K

--
----

$ 167.25K
$ 167.25K$ 167.25K

500.00M
500.00M 500.00M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Agentik DEX-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 83.62K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. AGENTIK-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 500.00M ja sen kokonaistarjonta on 1000000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 167.25K.

Agentik DEX (AGENTIK) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Agentik DEX – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Agentik DEX – USD -hinnan muutos oli $ +0.0000702934.
Viimeisten 60 päivän aikana Agentik DEX – USD -hinnan muutos oli $ -0.0000622574.
Viimeisten 90 päivän aikana Agentik DEX – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0-3.34%
30 päivää$ +0.0000702934+42.12%
60 päivää$ -0.0000622574-37.30%
90 päivää$ 0--

Mikä on Agentik DEX (AGENTIK)

AgentikDEX is a revolutionary decentralized application that democratizes automated trading through AI-powered agents. Our platform enables users to create, customize, and deploy sophisticated trading agents which can make strategies across multiple blockchains without requiring technical expertise. By leveraging Virtuals G.A.M.E framework and advanced DeFi protocols, AgentikDEX transforms complex trading algorithms into accessible, autonomous agents.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Agentik DEX (AGENTIK) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Agentik DEX-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Agentik DEX (AGENTIK) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Agentik DEX (AGENTIK) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Agentik DEX-rahakkeelle.

Tarkista Agentik DEX-rahakkeen hintaennuste nyt!

AGENTIK paikallisiin valuuttoihin

Agentik DEX (AGENTIK) -rahakkeen tokenomiikka

Agentik DEX (AGENTIK) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää AGENTIK-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Agentik DEX (AGENTIK)”

Paljonko Agentik DEX (AGENTIK) on arvoltaan tänään?
AGENTIK-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.0001669 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on AGENTIK-USD-parin nykyinen hinta?
AGENTIK -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.0001669. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Agentik DEX-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen AGENTIK markkina-arvo on $ 83.62K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on AGENTIK-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
AGENTIK-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 500.00M USD.
Mikä oli AGENTIK-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
AGENTIK saavutti ATH-hinnaksi 0.0007388 USD.
Mikä oli AGENTIK-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
AGENTIK-rahakkeen ATL-hinta oli 0.00005413 USD.
Mikä on AGENTIK-rahakkeen treidausvolyymi?
AGENTIK-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko AGENTIK tänä vuonna korkeammalle?
AGENTIK saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso AGENTIK-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 17:41:36 (UTC+8)

Agentik DEX (AGENTIK) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-22 14:14:00Alan päivitykset
Bitcoin withdrawal trend resumes, with a net outflow of 1,858.51 BTC from CEXs in the past 24 hours
08-22 05:17:00Alan päivitykset
Ethereum withdrawal momentum slows down, with a net inflow of 115,200 ETH to CEX in the past 24 hours
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.