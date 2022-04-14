AGENT (AGENT) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu AGENT (AGENT) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
USD

AGENT (AGENT) -rahakkeen tiedot

Talos is an AI Agent created by Flux Point Studios, Inc. whom is active on X.com and trades with his own wallet and private keys on the Cardano network. Talos is constantly evolving and the token $TALOS allows holders to influence his development through decentralized governance. Talos is unique as he is the first AI Agent on Cardano to actively trade tokens with his own wallet. Talos will continue to evolve and become a steward of the Flux Point Studios DAO as well as a dApp developer on the core team.

Virallinen verkkosivusto:
https://fluxpointstudios.com
Valkoinen paperi:
https://docs.fluxpointstudios.com/proof-of-inference-litepaper-v0.2

AGENT (AGENT) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu AGENT (AGENT) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
$ 3.97M
$ 3.97M$ 3.97M
Kokonaistarjonta:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Kierrossa oleva tarjonta:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 3.97M
$ 3.97M$ 3.97M
Kaikkien aikojen korkein:
$ 0.01706934
$ 0.01706934$ 0.01706934
Kaikkien aikojen alin:
$ 0.0025891
$ 0.0025891$ 0.0025891
Nykyinen hinta:
$ 0.00397016
$ 0.00397016$ 0.00397016

AGENT (AGENT) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

AGENT (AGENT) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä AGENT-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta AGENT-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät AGENT-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu AGENT-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

AGENT-rahakkeen hintaennuste

Haluatko tietää, minne AGENT-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? AGENT-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.

Miksi sinun kannattaa valita MEXC?

Osta kryptoja hintaan 1 USDT: Helpoin reitti kryptojen luo!

Vastuuvapauslauseke

Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.