Agent Zero (A0) is a next-generation AI assistant running in its own virtual computer, fully self-contained within a Docker environment. Unlike traditional AI chatbots, A0 has full access to a Linux system, enabling it to write and execute code, install and use software, browse the web, and much more.
A0 isn't just a tool—it’s an autonomous, evolving digital colleague. Its capabilities are not predefined; instead, it can create and adapt new tools on the fly, allowing for limitless customization and growth. This makes A0 one of a kind—an all-in-one, self-improving AI companion.
Agent Zero Token (A0T) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset
Agent Zero Token (A0T) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.
Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:
Kokonaistarjonta:
Enimmäismäärä A0T-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.
Kierrossa oleva tarjonta:
Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.
Maksimitarjonta:
Kiinteä yläraja sille, kuinka monta A0T-rahaketta voi olla yhteensä.
FDV (täysin laimennettu arvostus):
Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.
Inflaatioaste:
Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.
Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?
Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.
Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.
Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.
Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.
