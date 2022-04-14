Aesoperator (AESOPERATOR) -rahakkeen tokenomiikka

Aesoperator (AESOPERATOR) -rahakkeen tiedot
Aesoperator (AESOPERATOR) -rahakkeen tiedot

Aesop is an advanced operating system for AI agents, enabling them to perform complex tasks in a cloud-based environment. It allows users to automate processes such as tracking NFT drops, executing trades, managing social media personas, and much more—without needing to hard-code instructions.

By providing computing power, security, and automation tools, Aesop helps agents operate efficiently and independently. Access to the system is available through a limited minting process, allowing users to leverage its capabilities for various real-world applications.

https://aesoperator.com/

Aesoperator (AESOPERATOR) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu Aesoperator (AESOPERATOR) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
$ 17.50K
Kokonaistarjonta:
$ 998.84M
Kierrossa oleva tarjonta:
$ 998.84M
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 17.50K
Kaikkien aikojen korkein:
$ 0.00751917
Kaikkien aikojen alin:
$ 0
Nykyinen hinta:
$ 0
Aesoperator (AESOPERATOR) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

Aesoperator (AESOPERATOR) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä AESOPERATOR-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta AESOPERATOR-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät AESOPERATOR-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu AESOPERATOR-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Vastuuvapauslauseke

