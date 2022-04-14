ZKsync (ZK) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu ZKsync (ZK) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

ZKsync (ZK) -rahakkeen tiedot ZKSync is an Ethereum Layer 2 scaling solution that utilizes EVM-compatible ZK-SNARK roll-up technology. Virallinen verkkosivusto: https://zksync.io/ Valkoinen paperi: https://docs.zksync.io/ Block Explorer: https://explorer.zksync.io/ Osta ZK-rahaketta nyt!

ZKsync (ZK) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu ZKsync (ZK) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 502,75M Kokonaistarjonta: $ 13,75B Kierrossa oleva tarjonta: $ 7,57B FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 1,40B Kaikkien aikojen korkein: $ 1 Kaikkien aikojen alin: $ 0,036894725006171095 Nykyinen hinta: $ 0,06645 Lue lisää ZKsync (ZK) -rahakkeen hinnasta

ZKsync (ZK) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset ZKsync (ZK) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä ZK-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta ZK-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät ZK-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu ZK-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka ZK-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään ZKsync (ZK) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita ZK-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan ZK-rahakkeita MEXCistä nyt!

ZKsync (ZK) -rahakkeen hintahistoria ZK -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu ZK-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

ZK-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne ZK-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? ZK-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso ZK-rahakkeen hintaennuste nyt!

