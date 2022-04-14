YachtingVerse (YACHT) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu YachtingVerse (YACHT) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

YachtingVerse (YACHT) -rahakkeen tiedot Yachtingverse is the world's first marine themed metaverse/ VR platform and SuperAPP designed specifically for the yachting industry. It is not only business to business but also business to individual and individual to individual. Virallinen verkkosivusto: https://yachtingverse.io/ Valkoinen paperi: https://whitepaper.yachtingverse.io/ Block Explorer: https://arbiscan.io/token/0xdE70AeD3d14d39b4955147EfcF272334bdB75AB5 Osta YACHT-rahaketta nyt!

YachtingVerse (YACHT) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu YachtingVerse (YACHT) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Kokonaistarjonta: $ 7.50M $ 7.50M $ 7.50M Kierrossa oleva tarjonta: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 122.55K $ 122.55K $ 122.55K Kaikkien aikojen korkein: $ 0.55 $ 0.55 $ 0.55 Kaikkien aikojen alin: $ 0.004565827483104189 $ 0.004565827483104189 $ 0.004565827483104189 Nykyinen hinta: $ 0.01634 $ 0.01634 $ 0.01634 Lue lisää YachtingVerse (YACHT) -rahakkeen hinnasta

YachtingVerse (YACHT) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset YachtingVerse (YACHT) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä YACHT-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta YACHT-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät YACHT-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu YACHT-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka YACHT-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään YachtingVerse (YACHT) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita YACHT-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan YACHT-rahakkeita MEXCistä nyt!

YachtingVerse (YACHT) -rahakkeen hintahistoria YACHT -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu YACHT-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

YACHT-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne YACHT-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? YACHT-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso YACHT-rahakkeen hintaennuste nyt!

