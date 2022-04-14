XSwap (XSWAP) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu XSwap (XSWAP) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

XSwap (XSWAP) -rahakkeen tiedot XSwap is a dapp built on Chainlink CCIP - a decentralized interoperability protocol to transfer messages and funds between blockchains. XSwap provides a service layer on top of CCIP to execute cross-chain token swaps and flexible smart contract execution on the destination chains. Virallinen verkkosivusto: https://xswap.link Valkoinen paperi: https://docs.xswap.link/ Block Explorer: https://basescan.org/token/0x8fe815417913a93ea99049fc0718ee1647a2a07c Osta XSWAP-rahaketta nyt!

XSwap (XSWAP) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu XSwap (XSWAP) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 10.13M $ 10.13M $ 10.13M Kokonaistarjonta: $ 345.36M $ 345.36M $ 345.36M Kierrossa oleva tarjonta: $ 250.87M $ 250.87M $ 250.87M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 14.13M $ 14.13M $ 14.13M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.25 $ 0.25 $ 0.25 Kaikkien aikojen alin: $ 0.03175024909521895 $ 0.03175024909521895 $ 0.03175024909521895 Nykyinen hinta: $ 0.04038 $ 0.04038 $ 0.04038 Lue lisää XSwap (XSWAP) -rahakkeen hinnasta

XSwap (XSWAP) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset XSwap (XSWAP) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä XSWAP-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta XSWAP-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät XSWAP-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu XSWAP-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka XSWAP-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään XSwap (XSWAP) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita XSWAP-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan XSWAP-rahakkeita MEXCistä nyt!

XSwap (XSWAP) -rahakkeen hintahistoria XSWAP -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu XSWAP-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

XSWAP-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne XSWAP-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? XSWAP-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso XSWAP-rahakkeen hintaennuste nyt!

