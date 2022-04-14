Xrp Classic (XRPC) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Xrp Classic (XRPC) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Xrp Classic (XRPC) -rahakkeen tiedot Xrp Classic's purpose is to develop eco-friendly solutions that aim to make the cryptocurrency space safer and easier to understand for everyone. Xrp Classic is a project aimed at developing its own ReFi blockchain. Our vision is to develop an innovative, sustainable, multi-platform ecosystem that enables users to earn whilst having a pleasant experience using it. Virallinen verkkosivusto: https://www.xrpclassic.com/ Valkoinen paperi: https://docs.xrpclassic.com/ Block Explorer: https://xrpscan.com/account/rHTZAic4QVErSS2AMbPJUe3zdUJPgWzXJe Osta XRPC-rahaketta nyt!

Xrp Classic (XRPC) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Xrp Classic (XRPC) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Kokonaistarjonta: $ 666.67M $ 666.67M $ 666.67M Kierrossa oleva tarjonta: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 759.33K $ 759.33K $ 759.33K Kaikkien aikojen korkein: $ 0.0084983 $ 0.0084983 $ 0.0084983 Kaikkien aikojen alin: $ 0.000264305997304428 $ 0.000264305997304428 $ 0.000264305997304428 Nykyinen hinta: $ 0.001139 $ 0.001139 $ 0.001139 Lue lisää Xrp Classic (XRPC) -rahakkeen hinnasta

Xrp Classic (XRPC) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Xrp Classic (XRPC) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä XRPC-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta XRPC-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät XRPC-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu XRPC-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka XRPC-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Xrp Classic (XRPC) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita XRPC-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan XRPC-rahakkeita MEXCistä nyt!

Xrp Classic (XRPC) -rahakkeen hintahistoria XRPC -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu XRPC-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

XRPC-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne XRPC-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? XRPC-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso XRPC-rahakkeen hintaennuste nyt!

