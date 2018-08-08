Lisätietoja XPX-rahakkeesta

ProximaX-logo

ProximaX – hinta (XPX)

1XPX - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

-0.47%1D
USD
Reaaliaikainen ProximaX (XPX) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 04:50:42 (UTC+8)

ProximaX (XPX) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
24 h:n matalin
24 h:n korkein

-0.65%

-0.47%

-3.03%

-3.03%

ProximaX (XPX) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.0002311. Viimeisen 24 tunnin aikana XPX on vaihdellut alimmillaan $ 0.0002142 ja korkeimmillaan $ 0.0002396 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. XPX-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.00720291991049, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.000109016089362126.

Lyhyen aikavälin tuloksissa XPX on muuttunut -0.65% viimeisen tunnin aikana, -0.47% 24 tunnin aikana ja -3.03% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

ProximaX (XPX) -rahakkeen markkinatiedot

No.6309

0.00%

2018-08-08 00:00:00

XPX

ProximaX-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 0.00 ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 53.41K. XPX-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 0.00 ja sen kokonaistarjonta on 9000000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 2.08M.

ProximaX (XPX) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän ProximaX-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.000001091-0.47%
30 päivää$ -0.0000124-5.10%
60 päivää$ +0.0000562+32.13%
90 päivää$ +0.0000331+16.71%
ProximaX-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään XPX-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.000001091 (-0.47%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

ProximaX 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.0000124 (-5.10%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

ProximaX-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, XPX-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.0000562 (+32.13%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

ProximaX-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ +0.0000331 (+16.71%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle ProximaX (XPX)?

Tarkista ProximaX-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on ProximaX (XPX)

ProximaX is a next-generation Integrated and Distributed Ledger Technology (“IaDLT”) infrastructure platform solution powered by blockchain technology.

ProximaX on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja ProximaX-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista XPX-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue ProximaX-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään ProximaX-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

ProximaX-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon ProximaX (XPX) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko ProximaX (XPX) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita ProximaX-rahakkeelle.

Tarkista ProximaX-rahakkeen hintaennuste nyt!

ProximaX (XPX) -rahakkeen tokenomiikka

ProximaX (XPX) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää XPX-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

ProximaX (XPX) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa ProximaX:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa ProximaX MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

XPX paikallisiin valuuttoihin

1 ProximaX(XPX) - VND
6.0813965
1 ProximaX(XPX) - AUD
A$0.000358205
1 ProximaX(XPX) - GBP
0.000171014
1 ProximaX(XPX) - EUR
0.000198746
1 ProximaX(XPX) - USD
$0.0002311
1 ProximaX(XPX) - MYR
RM0.000975242
1 ProximaX(XPX) - TRY
0.009458923
1 ProximaX(XPX) - JPY
¥0.0342028
1 ProximaX(XPX) - ARS
ARS$0.303679266
1 ProximaX(XPX) - RUB
0.018619727
1 ProximaX(XPX) - INR
0.020172719
1 ProximaX(XPX) - IDR
Rp3.788523984
1 ProximaX(XPX) - KRW
0.323669416
1 ProximaX(XPX) - PHP
0.013214298
1 ProximaX(XPX) - EGP
￡E.0.011203728
1 ProximaX(XPX) - BRL
R$0.001264117
1 ProximaX(XPX) - CAD
C$0.000321229
1 ProximaX(XPX) - BDT
0.028106382
1 ProximaX(XPX) - NGN
0.355538106
1 ProximaX(XPX) - COP
$0.931852975
1 ProximaX(XPX) - ZAR
R.0.004095092
1 ProximaX(XPX) - UAH
0.009516698
1 ProximaX(XPX) - VES
Bs0.0316607
1 ProximaX(XPX) - CLP
$0.224167
1 ProximaX(XPX) - PKR
Rs0.065151712
1 ProximaX(XPX) - KZT
0.124179274
1 ProximaX(XPX) - THB
฿0.007550037
1 ProximaX(XPX) - TWD
NT$0.007053172
1 ProximaX(XPX) - AED
د.إ0.000848137
1 ProximaX(XPX) - CHF
Fr0.00018488
1 ProximaX(XPX) - HKD
HK$0.001804891
1 ProximaX(XPX) - AMD
֏0.08844197
1 ProximaX(XPX) - MAD
.د.م0.002082211
1 ProximaX(XPX) - MXN
$0.004333125
1 ProximaX(XPX) - SAR
ريال0.000866625
1 ProximaX(XPX) - PLN
0.000845826
1 ProximaX(XPX) - RON
лв0.001005285
1 ProximaX(XPX) - SEK
kr0.002223182
1 ProximaX(XPX) - BGN
лв0.000388248
1 ProximaX(XPX) - HUF
Ft0.078927583
1 ProximaX(XPX) - CZK
0.004892387
1 ProximaX(XPX) - KWD
د.ك0.0000704855
1 ProximaX(XPX) - ILS
0.000788051
1 ProximaX(XPX) - AOA
Kz0.211823949
1 ProximaX(XPX) - BHD
.د.ب0.0000868936
1 ProximaX(XPX) - BMD
$0.0002311
1 ProximaX(XPX) - DKK
kr0.001485973
1 ProximaX(XPX) - HNL
L0.006075619
1 ProximaX(XPX) - MUR
0.010568203
1 ProximaX(XPX) - NAD
$0.004095092
1 ProximaX(XPX) - NOK
kr0.002350287
1 ProximaX(XPX) - NZD
$0.000395181
1 ProximaX(XPX) - PAB
B/.0.0002311
1 ProximaX(XPX) - PGK
K0.000956754
1 ProximaX(XPX) - QAR
ر.ق0.000841204
1 ProximaX(XPX) - RSD
дин.0.023329545

ProximaX-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton ProximaX toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen ProximaX-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”ProximaX”

Paljonko ProximaX (XPX) on arvoltaan tänään?
XPX-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.0002311 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on XPX-USD-parin nykyinen hinta?
XPX -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.0002311. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on ProximaX-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen XPX markkina-arvo on $ 0.00 USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on XPX-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
XPX-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 0.00 USD.
Mikä oli XPX-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
XPX saavutti ATH-hinnaksi 0.00720291991049 USD.
Mikä oli XPX-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
XPX-rahakkeen ATL-hinta oli 0.000109016089362126 USD.
Mikä on XPX-rahakkeen treidausvolyymi?
XPX-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 53.41K USD.
Nouseeko XPX tänä vuonna korkeammalle?
XPX saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso XPX-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
ProximaX (XPX) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

