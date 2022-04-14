ELIS (XLS) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu ELIS (XLS) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

ELIS (XLS) -rahakkeen tiedot ELIS Technologies Ltd is an Ireland-based robotics and AI enterprise that develops drones and systems which integrate proprietary 3D GPS eMapping technology. The ELIS token ($XLS) serves as the fuel for the entire ELIS Hardware-as-a-Service ecosystem, and is redeemable for all services offered by ELIS Technologies Ltd. Virallinen verkkosivusto: https://www.elis.tech/ Valkoinen paperi: https://elis.tech/whitepaper Block Explorer: https://polygonscan.com/token/0x4cffca9df0db66274a624b6017690da1c6ad74e4 Osta XLS-rahaketta nyt!

ELIS (XLS) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu ELIS (XLS) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Kokonaistarjonta: $ 200.00M $ 200.00M $ 200.00M Kierrossa oleva tarjonta: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 402.00K $ 402.00K $ 402.00K Kaikkien aikojen korkein: $ 2.9639 $ 2.9639 $ 2.9639 Kaikkien aikojen alin: -- -- -- Nykyinen hinta: $ 0.00201 $ 0.00201 $ 0.00201 Lue lisää ELIS (XLS) -rahakkeen hinnasta

ELIS (XLS) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset ELIS (XLS) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä XLS-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta XLS-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät XLS-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu XLS-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka XLS-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään ELIS (XLS) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita XLS-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan XLS-rahakkeita MEXCistä nyt!

ELIS (XLS) -rahakkeen hintahistoria XLS -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu XLS-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

XLS-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne XLS-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? XLS-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso XLS-rahakkeen hintaennuste nyt!

