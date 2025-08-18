Lisätietoja XEL-rahakkeesta

XELIS – hinta (XEL)

1XEL - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$1.525
+0.72%1D
USD
Reaaliaikainen XELIS (XEL) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 04:50:04 (UTC+8)

XELIS (XEL) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 1.448
24 h:n matalin
$ 1.588
24 h:n korkein

$ 1.448
$ 1.588
$ 12.72384266980139
$ 0.9827279361454504
+1.59%

+0.72%

-9.87%

-9.87%

XELIS (XEL) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 1.525. Viimeisen 24 tunnin aikana XEL on vaihdellut alimmillaan $ 1.448 ja korkeimmillaan $ 1.588 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. XEL-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 12.72384266980139, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.9827279361454504.

Lyhyen aikavälin tuloksissa XEL on muuttunut +1.59% viimeisen tunnin aikana, +0.72% 24 tunnin aikana ja -9.87% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

XELIS (XEL) -rahakkeen markkinatiedot

No.1403

$ 5.41M
$ 51.08K
$ 28.06M
3.55M
18,400,000
3,548,344.00746494
19.28%

XELIS

XELIS-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 5.41M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 51.08K. XEL-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 3.55M ja sen kokonaistarjonta on 3548344.00746494. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 28.06M.

XELIS (XEL) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän XELIS-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +0.0109+0.72%
30 päivää$ -0.171-10.09%
60 päivää$ +0.479+45.79%
90 päivää$ -0.405-20.99%
XELIS-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään XEL-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.0109 (+0.72%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

XELIS 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.171 (-10.09%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

XELIS-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, XEL-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.479 (+45.79%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

XELIS-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.405 (-20.99%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle XELIS (XEL)?

Tarkista XELIS-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on XELIS (XEL)

XELIS is an innovative cryptocurrency from scratch with BlockDAG, Homomorphic Encryption, Zero-Knowledge Proof and Smart Contracts.

XELIS on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja XELIS-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista XEL-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue XELIS-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään XELIS-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

XELIS-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon XELIS (XEL) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko XELIS (XEL) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita XELIS-rahakkeelle.

Tarkista XELIS-rahakkeen hintaennuste nyt!

XELIS (XEL) -rahakkeen tokenomiikka

XELIS (XEL) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää XEL-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

XELIS (XEL) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa XELIS:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa XELIS MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

XEL paikallisiin valuuttoihin

1 XELIS(XEL) - VND
40,130.375
1 XELIS(XEL) - AUD
A$2.36375
1 XELIS(XEL) - GBP
1.1285
1 XELIS(XEL) - EUR
1.3115
1 XELIS(XEL) - USD
$1.525
1 XELIS(XEL) - MYR
RM6.4355
1 XELIS(XEL) - TRY
62.41825
1 XELIS(XEL) - JPY
¥225.7
1 XELIS(XEL) - ARS
ARS$2,003.9415
1 XELIS(XEL) - RUB
122.86925
1 XELIS(XEL) - INR
133.11725
1 XELIS(XEL) - IDR
Rp24,999.996
1 XELIS(XEL) - KRW
2,135.854
1 XELIS(XEL) - PHP
87.1995
1 XELIS(XEL) - EGP
￡E.73.932
1 XELIS(XEL) - BRL
R$8.34175
1 XELIS(XEL) - CAD
C$2.11975
1 XELIS(XEL) - BDT
185.4705
1 XELIS(XEL) - NGN
2,346.1515
1 XELIS(XEL) - COP
$6,149.18125
1 XELIS(XEL) - ZAR
R.27.023
1 XELIS(XEL) - UAH
62.7995
1 XELIS(XEL) - VES
Bs208.925
1 XELIS(XEL) - CLP
$1,479.25
1 XELIS(XEL) - PKR
Rs429.928
1 XELIS(XEL) - KZT
819.4435
1 XELIS(XEL) - THB
฿49.82175
1 XELIS(XEL) - TWD
NT$46.543
1 XELIS(XEL) - AED
د.إ5.59675
1 XELIS(XEL) - CHF
Fr1.22
1 XELIS(XEL) - HKD
HK$11.91025
1 XELIS(XEL) - AMD
֏583.6175
1 XELIS(XEL) - MAD
.د.م13.74025
1 XELIS(XEL) - MXN
$28.59375
1 XELIS(XEL) - SAR
ريال5.71875
1 XELIS(XEL) - PLN
5.5815
1 XELIS(XEL) - RON
лв6.63375
1 XELIS(XEL) - SEK
kr14.6705
1 XELIS(XEL) - BGN
лв2.562
1 XELIS(XEL) - HUF
Ft520.83325
1 XELIS(XEL) - CZK
32.28425
1 XELIS(XEL) - KWD
د.ك0.465125
1 XELIS(XEL) - ILS
5.20025
1 XELIS(XEL) - AOA
Kz1,397.79975
1 XELIS(XEL) - BHD
.د.ب0.5734
1 XELIS(XEL) - BMD
$1.525
1 XELIS(XEL) - DKK
kr9.80575
1 XELIS(XEL) - HNL
L40.09225
1 XELIS(XEL) - MUR
69.73825
1 XELIS(XEL) - NAD
$27.023
1 XELIS(XEL) - NOK
kr15.50925
1 XELIS(XEL) - NZD
$2.60775
1 XELIS(XEL) - PAB
B/.1.525
1 XELIS(XEL) - PGK
K6.3135
1 XELIS(XEL) - QAR
ر.ق5.551
1 XELIS(XEL) - RSD
дин.153.94875

XELIS-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton XELIS toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen XELIS-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”XELIS”

Paljonko XELIS (XEL) on arvoltaan tänään?
XEL-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 1.525 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on XEL-USD-parin nykyinen hinta?
XEL -USD-parin nykyinen hinta on $ 1.525. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on XELIS-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen XEL markkina-arvo on $ 5.41M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on XEL-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
XEL-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 3.55M USD.
Mikä oli XEL-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
XEL saavutti ATH-hinnaksi 12.72384266980139 USD.
Mikä oli XEL-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
XEL-rahakkeen ATL-hinta oli 0.9827279361454504 USD.
Mikä on XEL-rahakkeen treidausvolyymi?
XEL-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 51.08K USD.
Nouseeko XEL tänä vuonna korkeammalle?
XEL saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso XEL-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
XELIS (XEL) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Kuumia uutisia

Miten Bitcoin toimii? Täydellinen aloittelijan opas

Bitcoinin hinta ylitti 100 000 dollaria ensimmäistä kertaa 4. joulukuuta 2024, herättäen globaalia huomiota ja uteliaisuutta tätä vallankumouksellista digitaalista valuuttaa kohtaan. Jos mietit, miten Bitcoin oikeastaan toimii, et ole yksin – miljoonat ihmiset kysyvät samaa kysymystä.

August 18, 2025

Mitä on ENA-Token? Mitkä ovat syyt ENA-tokenin hinnan nousulle? Kuinka kaupata ENA-tokenia MEXC:llä?

Tiivistelmä: Meksikum-alueen MEXC-kryptovaluuttakaupankäyntialustalta saamien tietojen mukaan ENA-tokenin hinta nousi 0,22 USDT:stä 0,85 USDT:iin ajanjaksolla kesäkuusta 2025 elokuuhun 2025, mikä tarkoittaa, että suurin nousuprosentti oli lähes 300 %, mikä ylittää samaan aikaan Bitcoinin hinnan nousuprosentin.

August 18, 2025

ARB vahva paluu: Ethereum Layer 2 -edut nopeuttavat uutta nousukautta

Elokuussa 2025 kryptomarkkinat kokevat uuden vahvan palautuksen, Bitcoin ylittää 124 000 dollaria ja saavuttaa historialliset huiput, nousten globaalin omaisuusmarkkinan viidennelle sijalle. Koko markkinan vahvistuessa Layer 2 -sektori erottuu edukseen, jossa Arbitrum (ARB) johtaa hintakehitystä, nousten yli 13,9 % yhdellä päivällä, ja teknisten läpimurtojen, pääoman sisäänvirtaamisen ja ekosysteemin myönteisten tekijöiden myötä se on vakiintunut yli 0,54 dollarin.

August 15, 2025
Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

XEL-USD-laskin

Summa

XEL
XEL
USD
USD

1 XEL = 1.525 USD

Treidaa XEL-rahaketta

XELUSDT
$1.525
$1.525$1.525
+0.72%

