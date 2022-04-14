XELIS (XEL) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu XELIS (XEL) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

XELIS (XEL) -rahakkeen tiedot XELIS is an innovative cryptocurrency from scratch with BlockDAG, Homomorphic Encryption, Zero-Knowledge Proof and Smart Contracts. Virallinen verkkosivusto: https://xelis.org Valkoinen paperi: https://docs.xelis.io Block Explorer: https://explorer.xelis.io Osta XEL-rahaketta nyt!

XELIS (XEL) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu XELIS (XEL) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 5.74M $ 5.74M $ 5.74M Kokonaistarjonta: $ 3.57M $ 3.57M $ 3.57M Kierrossa oleva tarjonta: $ 3.57M $ 3.57M $ 3.57M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 29.61M $ 29.61M $ 29.61M Kaikkien aikojen korkein: $ 14 $ 14 $ 14 Kaikkien aikojen alin: $ 0.9827279361454504 $ 0.9827279361454504 $ 0.9827279361454504 Nykyinen hinta: $ 1.609 $ 1.609 $ 1.609 Lue lisää XELIS (XEL) -rahakkeen hinnasta

XELIS (XEL) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset XELIS (XEL) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä XEL-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta XEL-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät XEL-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu XEL-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

