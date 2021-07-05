XEC (XEC) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu XEC (XEC) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

XEC (XEC) -rahakkeen tiedot eCash is the natural continuation of the Bitcoin Cash project. Realizing the vision of the legendary Milton Friedman, eCash follows through on key promises such as the innovative Avalanche consensus layer while also introducing concepts never before seen in a Bitcoin project such as staking, fork-free network upgrades, and subchains. Virallinen verkkosivusto: https://e.cash/ Valkoinen paperi: https://bitcoin.org/bitcoin.pdf Block Explorer: https://explorer.e.cash/ Osta XEC-rahaketta nyt!

XEC (XEC) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu XEC (XEC) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 411.55M $ 411.55M $ 411.55M Kokonaistarjonta: $ 19.91T $ 19.91T $ 19.91T Kierrossa oleva tarjonta: $ 19.91T $ 19.91T $ 19.91T FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 434.07M $ 434.07M $ 434.07M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.00038744 $ 0.00038744 $ 0.00038744 Kaikkien aikojen alin: $ 0.000015996212103553 $ 0.000015996212103553 $ 0.000015996212103553 Nykyinen hinta: $ 0.00002067 $ 0.00002067 $ 0.00002067 Lue lisää XEC (XEC) -rahakkeen hinnasta

XEC (XEC) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset XEC (XEC) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä XEC-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta XEC-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät XEC-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu XEC-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

XEC (XEC) -rahakkeen hintahistoria XEC -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu XEC-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

XEC-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne XEC-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? XEC-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso XEC-rahakkeen hintaennuste nyt!

