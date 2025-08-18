Lisätietoja XCAD-rahakkeesta

XCAD Network-logo

XCAD Network – hinta (XCAD)

1XCAD - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.0323
$0.0323$0.0323
+0.21%1D
USD
Reaaliaikainen XCAD Network (XCAD) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 02:24:52 (UTC+8)

XCAD Network (XCAD) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.03204
$ 0.03204$ 0.03204
24 h:n matalin
$ 0.0339
$ 0.0339$ 0.0339
24 h:n korkein

$ 0.03204
$ 0.03204$ 0.03204

$ 0.0339
$ 0.0339$ 0.0339

$ 9.064501091879395
$ 9.064501091879395$ 9.064501091879395

$ 0.027238932577182195
$ 0.027238932577182195$ 0.027238932577182195

-0.04%

+0.21%

+1.67%

+1.67%

XCAD Network (XCAD) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.03224. Viimeisen 24 tunnin aikana XCAD on vaihdellut alimmillaan $ 0.03204 ja korkeimmillaan $ 0.0339 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. XCAD-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 9.064501091879395, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.027238932577182195.

Lyhyen aikavälin tuloksissa XCAD on muuttunut -0.04% viimeisen tunnin aikana, +0.21% 24 tunnin aikana ja +1.67% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

XCAD Network (XCAD) -rahakkeen markkinatiedot

No.1930

$ 1.54M
$ 1.54M$ 1.54M

$ 107.28K
$ 107.28K$ 107.28K

$ 6.41M
$ 6.41M$ 6.41M

47.73M
47.73M 47.73M

198,813,157.8570137
198,813,157.8570137 198,813,157.8570137

ETH

XCAD Network-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 1.54M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 107.28K. XCAD-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 47.73M ja sen kokonaistarjonta on 198813157.8570137. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 6.41M.

XCAD Network (XCAD) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän XCAD Network-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +0.0000677+0.21%
30 päivää$ -0.0033-9.29%
60 päivää$ +0.00021+0.65%
90 päivää$ -0.02803-46.51%
XCAD Network-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään XCAD-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.0000677 (+0.21%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

XCAD Network 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.0033 (-9.29%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

XCAD Network-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, XCAD-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.00021 (+0.65%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

XCAD Network-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.02803 (-46.51%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle XCAD Network (XCAD)?

Tarkista XCAD Network-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on XCAD Network (XCAD)

XCAD Network is a tokenisation and NFT platform for content creators. It allows creators to issue their own fan tokens and reward their viewers directly on YouTube for consuming their content. Think CHZ but for content creators.

XCAD Network on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja XCAD Network-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista XCAD-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue XCAD Network-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään XCAD Network-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

XCAD Network-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon XCAD Network (XCAD) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko XCAD Network (XCAD) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita XCAD Network-rahakkeelle.

Tarkista XCAD Network-rahakkeen hintaennuste nyt!

XCAD Network (XCAD) -rahakkeen tokenomiikka

XCAD Network (XCAD) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää XCAD-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

XCAD Network (XCAD) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa XCAD Network:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa XCAD Network MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

XCAD paikallisiin valuuttoihin

1 XCAD Network(XCAD) - VND
848.3956
1 XCAD Network(XCAD) - AUD
A$0.049972
1 XCAD Network(XCAD) - GBP
0.0238576
1 XCAD Network(XCAD) - EUR
0.0277264
1 XCAD Network(XCAD) - USD
$0.03224
1 XCAD Network(XCAD) - MYR
RM0.1360528
1 XCAD Network(XCAD) - TRY
1.3195832
1 XCAD Network(XCAD) - JPY
¥4.77152
1 XCAD Network(XCAD) - ARS
ARS$42.3652944
1 XCAD Network(XCAD) - RUB
2.5975768
1 XCAD Network(XCAD) - INR
2.8151968
1 XCAD Network(XCAD) - IDR
Rp528.5245056
1 XCAD Network(XCAD) - KRW
45.1540544
1 XCAD Network(XCAD) - PHP
1.8431608
1 XCAD Network(XCAD) - EGP
￡E.1.5629952
1 XCAD Network(XCAD) - BRL
R$0.1763528
1 XCAD Network(XCAD) - CAD
C$0.0444912
1 XCAD Network(XCAD) - BDT
3.9210288
1 XCAD Network(XCAD) - NGN
49.5235416
1 XCAD Network(XCAD) - COP
$129.99974
1 XCAD Network(XCAD) - ZAR
R.0.5716152
1 XCAD Network(XCAD) - UAH
1.3276432
1 XCAD Network(XCAD) - VES
Bs4.41688
1 XCAD Network(XCAD) - CLP
$31.2728
1 XCAD Network(XCAD) - PKR
Rs9.0891008
1 XCAD Network(XCAD) - KZT
17.3238416
1 XCAD Network(XCAD) - THB
฿1.0523136
1 XCAD Network(XCAD) - TWD
NT$0.9829976
1 XCAD Network(XCAD) - AED
د.إ0.1183208
1 XCAD Network(XCAD) - CHF
Fr0.025792
1 XCAD Network(XCAD) - HKD
HK$0.2517944
1 XCAD Network(XCAD) - AMD
֏12.338248
1 XCAD Network(XCAD) - MAD
.د.م0.2904824
1 XCAD Network(XCAD) - MXN
$0.6048224
1 XCAD Network(XCAD) - SAR
ريال0.1209
1 XCAD Network(XCAD) - PLN
0.1179984
1 XCAD Network(XCAD) - RON
лв0.140244
1 XCAD Network(XCAD) - SEK
kr0.3101488
1 XCAD Network(XCAD) - BGN
лв0.0541632
1 XCAD Network(XCAD) - HUF
Ft11.0031896
1 XCAD Network(XCAD) - CZK
0.6821984
1 XCAD Network(XCAD) - KWD
د.ك0.0098332
1 XCAD Network(XCAD) - ILS
0.1099384
1 XCAD Network(XCAD) - AOA
Kz29.5508616
1 XCAD Network(XCAD) - BHD
.د.ب0.01215448
1 XCAD Network(XCAD) - BMD
$0.03224
1 XCAD Network(XCAD) - DKK
kr0.2069808
1 XCAD Network(XCAD) - HNL
L0.8475896
1 XCAD Network(XCAD) - MUR
1.4743352
1 XCAD Network(XCAD) - NAD
$0.5696808
1 XCAD Network(XCAD) - NOK
kr0.3282032
1 XCAD Network(XCAD) - NZD
$0.0551304
1 XCAD Network(XCAD) - PAB
B/.0.03224
1 XCAD Network(XCAD) - PGK
K0.1334736
1 XCAD Network(XCAD) - QAR
ر.ق0.1173536
1 XCAD Network(XCAD) - RSD
дин.3.253016

XCAD Network-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton XCAD Network toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Virallinen XCAD Network-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”XCAD Network”

Paljonko XCAD Network (XCAD) on arvoltaan tänään?
XCAD-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.03224 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on XCAD-USD-parin nykyinen hinta?
XCAD -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.03224. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on XCAD Network-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen XCAD markkina-arvo on $ 1.54M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on XCAD-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
XCAD-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 47.73M USD.
Mikä oli XCAD-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
XCAD saavutti ATH-hinnaksi 9.064501091879395 USD.
Mikä oli XCAD-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
XCAD-rahakkeen ATL-hinta oli 0.027238932577182195 USD.
Mikä on XCAD-rahakkeen treidausvolyymi?
XCAD-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 107.28K USD.
Nouseeko XCAD tänä vuonna korkeammalle?
XCAD saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso XCAD-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 02:24:52 (UTC+8)

XCAD Network (XCAD) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Kuumia uutisia

Miten Bitcoin toimii? Täydellinen aloittelijan opas

Bitcoinin hinta ylitti 100 000 dollaria ensimmäistä kertaa 4. joulukuuta 2024, herättäen globaalia huomiota ja uteliaisuutta tätä vallankumouksellista digitaalista valuuttaa kohtaan. Jos mietit, miten Bitcoin oikeastaan toimii, et ole yksin – miljoonat ihmiset kysyvät samaa kysymystä.

August 18, 2025

Mitä on ENA-Token? Mitkä ovat syyt ENA-tokenin hinnan nousulle? Kuinka kaupata ENA-tokenia MEXC:llä?

Tiivistelmä: Meksikum-alueen MEXC-kryptovaluuttakaupankäyntialustalta saamien tietojen mukaan ENA-tokenin hinta nousi 0,22 USDT:stä 0,85 USDT:iin ajanjaksolla kesäkuusta 2025 elokuuhun 2025, mikä tarkoittaa, että suurin nousuprosentti oli lähes 300 %, mikä ylittää samaan aikaan Bitcoinin hinnan nousuprosentin.

August 18, 2025

ARB vahva paluu: Ethereum Layer 2 -edut nopeuttavat uutta nousukautta

Elokuussa 2025 kryptomarkkinat kokevat uuden vahvan palautuksen, Bitcoin ylittää 124 000 dollaria ja saavuttaa historialliset huiput, nousten globaalin omaisuusmarkkinan viidennelle sijalle. Koko markkinan vahvistuessa Layer 2 -sektori erottuu edukseen, jossa Arbitrum (ARB) johtaa hintakehitystä, nousten yli 13,9 % yhdellä päivällä, ja teknisten läpimurtojen, pääoman sisäänvirtaamisen ja ekosysteemin myönteisten tekijöiden myötä se on vakiintunut yli 0,54 dollarin.

August 15, 2025
Näytä lisää

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista.

