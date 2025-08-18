XCAD Network (XCAD) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.03224. Viimeisen 24 tunnin aikana XCAD on vaihdellut alimmillaan $ 0.03204 ja korkeimmillaan $ 0.0339 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. XCAD-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 9.064501091879395, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.027238932577182195.
Lyhyen aikavälin tuloksissa XCAD on muuttunut -0.04% viimeisen tunnin aikana, +0.21% 24 tunnin aikana ja +1.67% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
XCAD Network (XCAD) -rahakkeen markkinatiedot
$ 1.54M
$ 107.28K
$ 6.41M
47.73M
198,813,157.8570137
XCAD Network-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 1.54M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 107.28K. XCAD-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 47.73M ja sen kokonaistarjonta on 198813157.8570137. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 6.41M.
XCAD Network (XCAD) -rahakkeen hintahistoria USD
Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän XCAD Network-hinnanmuutoksia:
Tänään
$ +0.0000677
+0.21%
30 päivää
$ -0.0033
-9.29%
60 päivää
$ +0.00021
+0.65%
90 päivää
$ -0.02803
-46.51%
XCAD Network-rahakkeiden hinnanmuutos tänään
Tänään XCAD-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.0000677 (+0.21%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.
XCAD Network 30 päivän hinnanmuutos
Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.0033 (-9.29%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.
XCAD Network-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos
Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, XCAD-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.00021 (+0.65%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.
XCAD Network-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos
Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.02803 (-46.51%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.
Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle XCAD Network (XCAD)?
XCAD Network is a tokenisation and NFT platform for content creators. It allows creators to issue their own fan tokens and reward their viewers directly on YouTube for consuming their content. Think CHZ but for content creators.
Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme.
Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.