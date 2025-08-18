Mikä on XCAD Network (XCAD)

XCAD Network is a tokenisation and NFT platform for content creators. It allows creators to issue their own fan tokens and reward their viewers directly on YouTube for consuming their content. Think CHZ but for content creators.

XCAD Network-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon XCAD Network (XCAD) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko XCAD Network (XCAD) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita XCAD Network-rahakkeelle.

XCAD Network (XCAD) -rahakkeen tokenomiikka

XCAD Network (XCAD) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää XCAD-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

XCAD Network (XCAD) -ostamisen perusteet

XCAD paikallisiin valuuttoihin

XCAD Network-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton XCAD Network toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”XCAD Network” Paljonko XCAD Network (XCAD) on arvoltaan tänään? XCAD-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.03224 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella. Mikä on XCAD-USD-parin nykyinen hinta? $ 0.03224 . Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo XCAD -USD-parin nykyinen hinta on. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla. Mikä on XCAD Network-rahakkeen markkina-arvo? Rahakkeen XCAD markkina-arvo on $ 1.54M USD . Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen. Mikä on XCAD-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta? XCAD-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 47.73M USD . Mikä oli XCAD-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta? XCAD saavutti ATH-hinnaksi 9.064501091879395 USD . Mikä oli XCAD-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta? XCAD-rahakkeen ATL-hinta oli 0.027238932577182195 USD . Mikä on XCAD-rahakkeen treidausvolyymi? XCAD-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 107.28K USD . Nouseeko XCAD tänä vuonna korkeammalle? XCAD saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso XCAD-rahakkeen hintaennuste , josta saat tarkemman analyysin.

