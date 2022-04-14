XCAD Network (XCAD) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu XCAD Network (XCAD) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

XCAD Network (XCAD) -rahakkeen tiedot XCAD Network is a tokenisation and NFT platform for content creators. It allows creators to issue their own fan tokens and reward their viewers directly on YouTube for consuming their content. Think CHZ but for content creators. Virallinen verkkosivusto: https://xcadnetwork.com/ Block Explorer: https://solscan.io/token/AHcxvCP5se2DiqfcXwBz8i7WygwWJdd8f9S9t6nd4YsQ Osta XCAD-rahaketta nyt!

XCAD Network (XCAD) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu XCAD Network (XCAD) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 1,62M $ 1,62M $ 1,62M Kokonaistarjonta: $ 198,81M $ 198,81M $ 198,81M Kierrossa oleva tarjonta: $ 47,73M $ 47,73M $ 47,73M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 6,77M $ 6,77M $ 6,77M Kaikkien aikojen korkein: $ 9,10628 $ 9,10628 $ 9,10628 Kaikkien aikojen alin: $ 0,027238932577182195 $ 0,027238932577182195 $ 0,027238932577182195 Nykyinen hinta: $ 0,03403 $ 0,03403 $ 0,03403 Lue lisää XCAD Network (XCAD) -rahakkeen hinnasta

XCAD Network (XCAD) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset XCAD Network (XCAD) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä XCAD-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta XCAD-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät XCAD-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu XCAD-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

XCAD Network (XCAD) -rahakkeen hintahistoria XCAD -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu XCAD-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

XCAD-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne XCAD-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? XCAD-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso XCAD-rahakkeen hintaennuste nyt!

