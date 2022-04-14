WODAI (WODAI) -rahakkeen tokenomiikka
WODAI (WODAI) -rahakkeen tiedot
World of Defish is a decentralized NFT gaming universe running on BSC where players immerse themselves in the delightful underwater universe. With the care for best gaming quality in mind, World of Defish offers players the astonishing NFT world where they can set off on their journey to the seven seas to look for the desired NFT fish.
WODAI (WODAI) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi
Tutustu WODAI (WODAI) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.
WODAI (WODAI) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset
WODAI (WODAI) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.
Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:
Kokonaistarjonta:
Enimmäismäärä WODAI-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.
Kierrossa oleva tarjonta:
Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.
Maksimitarjonta:
Kiinteä yläraja sille, kuinka monta WODAI-rahaketta voi olla yhteensä.
FDV (täysin laimennettu arvostus):
Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.
Inflaatioaste:
Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.
Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?
Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.
Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.
Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.
Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.
Nyt kun ymmärrät WODAI-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu WODAI-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!
Kuinka WODAI-rahaketta ostetaan
WODAI (WODAI) -rahakkeen ostotapoja ovat luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta.
WODAI (WODAI) -rahakkeen hintahistoria
WODAI -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia.
WODAI-rahakkeen hintaennuste
Haluatko tietää, minne WODAI-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? WODAI-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.
Vastuuvapauslauseke
Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.
