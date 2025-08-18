Lisätietoja WLTH-rahakkeesta

Common Wealth-logo

Common Wealth – hinta (WLTH)

1WLTH - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.004013
$0.004013$0.004013
-1.52%1D
USD
Reaaliaikainen Common Wealth (WLTH) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 02:23:14 (UTC+8)

Common Wealth (WLTH) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.004012
$ 0.004012$ 0.004012
24 h:n matalin
$ 0.004136
$ 0.004136$ 0.004136
24 h:n korkein

$ 0.004012
$ 0.004012$ 0.004012

$ 0.004136
$ 0.004136$ 0.004136

$ 0.21845549779906134
$ 0.21845549779906134$ 0.21845549779906134

$ 0.002104944606864166
$ 0.002104944606864166$ 0.002104944606864166

-1.11%

-1.52%

-22.92%

-22.92%

Common Wealth (WLTH) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.004013. Viimeisen 24 tunnin aikana WLTH on vaihdellut alimmillaan $ 0.004012 ja korkeimmillaan $ 0.004136 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. WLTH-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.21845549779906134, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.002104944606864166.

Lyhyen aikavälin tuloksissa WLTH on muuttunut -1.11% viimeisen tunnin aikana, -1.52% 24 tunnin aikana ja -22.92% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Common Wealth (WLTH) -rahakkeen markkinatiedot

No.1592

$ 3.43M
$ 3.43M$ 3.43M

$ 77.22K
$ 77.22K$ 77.22K

$ 4.01M
$ 4.01M$ 4.01M

853.74M
853.74M 853.74M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

978,188,960.827318
978,188,960.827318 978,188,960.827318

85.37%

BASE

Common Wealth-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 3.43M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 77.22K. WLTH-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 853.74M ja sen kokonaistarjonta on 978188960.827318. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 4.01M.

Common Wealth (WLTH) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Common Wealth-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.00006194-1.52%
30 päivää$ +0.000049+1.23%
60 päivää$ +0.001369+51.77%
90 päivää$ +0.000485+13.74%
Common Wealth-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään WLTH-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.00006194 (-1.52%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Common Wealth 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ +0.000049 (+1.23%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Common Wealth-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, WLTH-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.001369 (+51.77%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Common Wealth-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ +0.000485 (+13.74%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Common Wealth (WLTH)?

Tarkista Common Wealth-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Common Wealth (WLTH)

Common Wealth is an early stage investment platform for everyone, providing all-access passes for retail investors to invest alongside VC's.

Common Wealth on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Common Wealth-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista WLTH-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Common Wealth-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Common Wealth-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Common Wealth-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Common Wealth (WLTH) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Common Wealth (WLTH) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Common Wealth-rahakkeelle.

Tarkista Common Wealth-rahakkeen hintaennuste nyt!

Common Wealth (WLTH) -rahakkeen tokenomiikka

Common Wealth (WLTH) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää WLTH-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Common Wealth (WLTH) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Common Wealth:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Common Wealth MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

WLTH paikallisiin valuuttoihin

1 Common Wealth(WLTH) - VND
105.602095
1 Common Wealth(WLTH) - AUD
A$0.00622015
1 Common Wealth(WLTH) - GBP
0.00296962
1 Common Wealth(WLTH) - EUR
0.00345118
1 Common Wealth(WLTH) - USD
$0.004013
1 Common Wealth(WLTH) - MYR
RM0.01693486
1 Common Wealth(WLTH) - TRY
0.16425209
1 Common Wealth(WLTH) - JPY
¥0.593924
1 Common Wealth(WLTH) - ARS
ARS$5.27332278
1 Common Wealth(WLTH) - RUB
0.32332741
1 Common Wealth(WLTH) - INR
0.35041516
1 Common Wealth(WLTH) - IDR
Rp65.78687472
1 Common Wealth(WLTH) - KRW
5.62044728
1 Common Wealth(WLTH) - PHP
0.22942321
1 Common Wealth(WLTH) - EGP
￡E.0.19455024
1 Common Wealth(WLTH) - BRL
R$0.02195111
1 Common Wealth(WLTH) - CAD
C$0.00553794
1 Common Wealth(WLTH) - BDT
0.48806106
1 Common Wealth(WLTH) - NGN
6.16432917
1 Common Wealth(WLTH) - COP
$16.18141925
1 Common Wealth(WLTH) - ZAR
R.0.07115049
1 Common Wealth(WLTH) - UAH
0.16525534
1 Common Wealth(WLTH) - VES
Bs0.549781
1 Common Wealth(WLTH) - CLP
$3.89261
1 Common Wealth(WLTH) - PKR
Rs1.13134496
1 Common Wealth(WLTH) - KZT
2.15634542
1 Common Wealth(WLTH) - THB
฿0.13098432
1 Common Wealth(WLTH) - TWD
NT$0.12235637
1 Common Wealth(WLTH) - AED
د.إ0.01472771
1 Common Wealth(WLTH) - CHF
Fr0.0032104
1 Common Wealth(WLTH) - HKD
HK$0.03134153
1 Common Wealth(WLTH) - AMD
֏1.5357751
1 Common Wealth(WLTH) - MAD
.د.م0.03615713
1 Common Wealth(WLTH) - MXN
$0.07528388
1 Common Wealth(WLTH) - SAR
ريال0.01504875
1 Common Wealth(WLTH) - PLN
0.01468758
1 Common Wealth(WLTH) - RON
лв0.01745655
1 Common Wealth(WLTH) - SEK
kr0.03860506
1 Common Wealth(WLTH) - BGN
лв0.00674184
1 Common Wealth(WLTH) - HUF
Ft1.36959677
1 Common Wealth(WLTH) - CZK
0.08491508
1 Common Wealth(WLTH) - KWD
د.ك0.001223965
1 Common Wealth(WLTH) - ILS
0.01368433
1 Common Wealth(WLTH) - AOA
Kz3.67827567
1 Common Wealth(WLTH) - BHD
.د.ب0.001512901
1 Common Wealth(WLTH) - BMD
$0.004013
1 Common Wealth(WLTH) - DKK
kr0.02576346
1 Common Wealth(WLTH) - HNL
L0.10550177
1 Common Wealth(WLTH) - MUR
0.18351449
1 Common Wealth(WLTH) - NAD
$0.07090971
1 Common Wealth(WLTH) - NOK
kr0.04085234
1 Common Wealth(WLTH) - NZD
$0.00686223
1 Common Wealth(WLTH) - PAB
B/.0.004013
1 Common Wealth(WLTH) - PGK
K0.01661382
1 Common Wealth(WLTH) - QAR
ر.ق0.01460732
1 Common Wealth(WLTH) - RSD
дин.0.4049117

Common Wealth-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Common Wealth toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen Common Wealth-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta "Common Wealth"

Paljonko Common Wealth (WLTH) on arvoltaan tänään?
WLTH-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.004013 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on WLTH-USD-parin nykyinen hinta?
WLTH -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.004013. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Common Wealth-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen WLTH markkina-arvo on $ 3.43M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on WLTH-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
WLTH-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 853.74M USD.
Mikä oli WLTH-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
WLTH saavutti ATH-hinnaksi 0.21845549779906134 USD.
Mikä oli WLTH-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
WLTH-rahakkeen ATL-hinta oli 0.002104944606864166 USD.
Mikä on WLTH-rahakkeen treidausvolyymi?
WLTH-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 77.22K USD.
Nouseeko WLTH tänä vuonna korkeammalle?
WLTH saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso WLTH-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 02:23:14 (UTC+8)

Common Wealth (WLTH) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Kuumia uutisia

Miten Bitcoin toimii? Täydellinen aloittelijan opas

Bitcoinin hinta ylitti 100 000 dollaria ensimmäistä kertaa 4. joulukuuta 2024, herättäen globaalia huomiota ja uteliaisuutta tätä vallankumouksellista digitaalista valuuttaa kohtaan. Jos mietit, miten Bitcoin oikeastaan toimii, et ole yksin – miljoonat ihmiset kysyvät samaa kysymystä.

August 18, 2025

Mitä on ENA-Token? Mitkä ovat syyt ENA-tokenin hinnan nousulle? Kuinka kaupata ENA-tokenia MEXC:llä?

Tiivistelmä: Meksikum-alueen MEXC-kryptovaluuttakaupankäyntialustalta saamien tietojen mukaan ENA-tokenin hinta nousi 0,22 USDT:stä 0,85 USDT:iin ajanjaksolla kesäkuusta 2025 elokuuhun 2025, mikä tarkoittaa, että suurin nousuprosentti oli lähes 300 %, mikä ylittää samaan aikaan Bitcoinin hinnan nousuprosentin.

August 18, 2025

ARB vahva paluu: Ethereum Layer 2 -edut nopeuttavat uutta nousukautta

Elokuussa 2025 kryptomarkkinat kokevat uuden vahvan palautuksen, Bitcoin ylittää 124 000 dollaria ja saavuttaa historialliset huiput, nousten globaalin omaisuusmarkkinan viidennelle sijalle. Koko markkinan vahvistuessa Layer 2 -sektori erottuu edukseen, jossa Arbitrum (ARB) johtaa hintakehitystä, nousten yli 13,9 % yhdellä päivällä, ja teknisten läpimurtojen, pääoman sisäänvirtaamisen ja ekosysteemin myönteisten tekijöiden myötä se on vakiintunut yli 0,54 dollarin.

August 15, 2025
Näytä lisää

WLTH-USD-laskin

Summa

WLTH
WLTH
USD
USD

1 WLTH = 0.004013 USD

Treidaa WLTH-rahaketta

WLTHUSDT
$0.004013
$0.004013$0.004013
-1.52%

