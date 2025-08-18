Common Wealth (WLTH) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.004013. Viimeisen 24 tunnin aikana WLTH on vaihdellut alimmillaan $ 0.004012 ja korkeimmillaan $ 0.004136 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. WLTH-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.21845549779906134, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.002104944606864166.
Lyhyen aikavälin tuloksissa WLTH on muuttunut -1.11% viimeisen tunnin aikana, -1.52% 24 tunnin aikana ja -22.92% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
Common Wealth (WLTH) -rahakkeen markkinatiedot
Common Wealth-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 3.43M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 77.22K. WLTH-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 853.74M ja sen kokonaistarjonta on 978188960.827318. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 4.01M.
Common Wealth (WLTH) -rahakkeen hintahistoria USD
Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Common Wealth-hinnanmuutoksia:
Kausi
Muuta (USD)
Muuta (%)
Tänään
$ -0.00006194
-1.52%
30 päivää
$ +0.000049
+1.23%
60 päivää
$ +0.001369
+51.77%
90 päivää
$ +0.000485
+13.74%
Common Wealth-rahakkeiden hinnanmuutos tänään
Tänään WLTH-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.00006194 (-1.52%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.
Common Wealth 30 päivän hinnanmuutos
Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ +0.000049 (+1.23%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.
Common Wealth-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos
Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, WLTH-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.001369 (+51.77%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.
Common Wealth-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos
Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ +0.000485 (+13.74%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.
Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Common Wealth (WLTH)?
Common Wealth is an early stage investment platform for everyone, providing all-access passes for retail investors to invest alongside VC's.
Common Wealth-rahakkeen hintaennuste (USD)
Kuinka paljon Common Wealth (WLTH) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Common Wealth (WLTH) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Common Wealth-rahakkeelle.
Common Wealth (WLTH) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää WLTH-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!
Common Wealth (WLTH) -ostamisen perusteet
