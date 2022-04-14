Common Wealth (WLTH) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Common Wealth (WLTH) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Common Wealth (WLTH) -rahakkeen tiedot Common Wealth is an early stage investment platform for everyone, providing all-access passes for retail investors to invest alongside VC's. Virallinen verkkosivusto: http://joincommonwealth.xyz Valkoinen paperi: https://joincommonwealth.xyz/whitepaper Block Explorer: https://basescan.org/token/0x99b2b1a2adb02b38222adcd057783d7e5d1fcc7d Osta WLTH-rahaketta nyt!

Common Wealth (WLTH) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Common Wealth (WLTH) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 3.51M $ 3.51M $ 3.51M Kokonaistarjonta: $ 978.19M $ 978.19M $ 978.19M Kierrossa oleva tarjonta: $ 853.74M $ 853.74M $ 853.74M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 4.11M $ 4.11M $ 4.11M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.25419 $ 0.25419 $ 0.25419 Kaikkien aikojen alin: $ 0.002104944606864166 $ 0.002104944606864166 $ 0.002104944606864166 Nykyinen hinta: $ 0.004113 $ 0.004113 $ 0.004113 Lue lisää Common Wealth (WLTH) -rahakkeen hinnasta

Common Wealth (WLTH) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Common Wealth (WLTH) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä WLTH-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta WLTH-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät WLTH-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu WLTH-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka WLTH-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Common Wealth (WLTH) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita WLTH-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan WLTH-rahakkeita MEXCistä nyt!

Common Wealth (WLTH) -rahakkeen hintahistoria WLTH -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu WLTH-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

WLTH-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne WLTH-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? WLTH-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso WLTH-rahakkeen hintaennuste nyt!

Miksi sinun kannattaa valita MEXC? MEXC on yksi maailman parhaista kryptopörsseistä, johon miljoonat käyttäjät maailmanlaajuisesti luottavat. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC on helpoin tapa tutustua kryptoihin. Yli 4,000 treidausparia spot- ja futuurimarkkinoilla CEXien nopeimmat rahakelistaukset Paras likviditeetti koko toimialalla Alhaisimmat maksut, jota tukee vuorokauden ympäri palveleva asiakaspalvelu Yli 100 %:n rahakevarantoläpinäkyvyys käyttäjän varoille Erittäin matalat markkinoille tulon kynnykset: osta kryptoja hintaan 1 USDT

Osta kryptoja hintaan 1 USDT : Helpoin reitti kryptojen luo! Osta nyt!