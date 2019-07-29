WINK (WIN) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu WINK (WIN) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

WINK (WIN) -rahakkeen tiedot The first TRON ecosystem comprehensive oracle WINkLink fully integrates the real world with the blockchain space will be able to provide reliable, unpredictable and verifiable random numbers, and fully restore trust and improve user experience by tapping into data, events, and payment systems etc. Virallinen verkkosivusto: https://winklink.org/ Valkoinen paperi: https://winklink.org/WinkLink%20white%20paper.pdf Block Explorer: https://tronscan.org/#/token20/TLa2f6VPqDgRE67v1736s7bJ8Ray5wYjU7 Osta WIN-rahaketta nyt!

WINK (WIN) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu WINK (WIN) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 62.26M $ 62.26M $ 62.26M Kokonaistarjonta: $ 993.70B $ 993.70B $ 993.70B Kierrossa oleva tarjonta: $ 993.70B $ 993.70B $ 993.70B FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 62.26M $ 62.26M $ 62.26M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.0029731 $ 0.0029731 $ 0.0029731 Kaikkien aikojen alin: $ 0.0000414521353705 $ 0.0000414521353705 $ 0.0000414521353705 Nykyinen hinta: $ 0.00006265 $ 0.00006265 $ 0.00006265 Lue lisää WINK (WIN) -rahakkeen hinnasta

WINK (WIN) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset WINK (WIN) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä WIN-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta WIN-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät WIN-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu WIN-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka WIN-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään WINK (WIN) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita WIN-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan WIN-rahakkeita MEXCistä nyt!

WINK (WIN) -rahakkeen hintahistoria WIN -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu WIN-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

WIN-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne WIN-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? WIN-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso WIN-rahakkeen hintaennuste nyt!

