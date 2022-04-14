WHY (WHY) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu WHY (WHY) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

WHY (WHY) -rahakkeen tiedot Why? an Elephant, Bipolar. RAMPAGE after FOMO (In the dream). Dancing and Happi all the daytime.(In real life) Virallinen verkkosivusto: https://www.madphant.com/ Block Explorer: https://bscscan.com/token/0x9ec02756a559700d8d9e79ece56809f7bcc5dc27 Osta WHY-rahaketta nyt!

WHY (WHY) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu WHY (WHY) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 13.44M $ 13.44M $ 13.44M Kokonaistarjonta: $ 420.00T $ 420.00T $ 420.00T Kierrossa oleva tarjonta: $ 420.00T $ 420.00T $ 420.00T FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 13.44M $ 13.44M $ 13.44M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.000000496 $ 0.000000496 $ 0.000000496 Kaikkien aikojen alin: $ 0.000000011542598487 $ 0.000000011542598487 $ 0.000000011542598487 Nykyinen hinta: $ 0.000000032 $ 0.000000032 $ 0.000000032 Lue lisää WHY (WHY) -rahakkeen hinnasta

WHY (WHY) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset WHY (WHY) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä WHY-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta WHY-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät WHY-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu WHY-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka WHY-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään WHY (WHY) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita WHY-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan WHY-rahakkeita MEXCistä nyt!

WHY (WHY) -rahakkeen hintahistoria WHY -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu WHY-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

WHY-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne WHY-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? WHY-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso WHY-rahakkeen hintaennuste nyt!

