Wen (WEN) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Wen (WEN) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.

Wen (WEN) -rahakkeen tiedot A community coin to immortalize WEN culture. Virallinen verkkosivusto: https://www.wenwencoin.com/ Valkoinen paperi: https://pitch.com/v/wenwencoin-k7y5xn/bf7a8128-1b3b-4fa3-b46f-0f78d24c1c32 Block Explorer: https://solscan.io/token/WENWENvqqNya429ubCdR81ZmD69brwQaaBYY6p3LCpk Osta WEN-rahaketta nyt!

Wen (WEN) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Wen (WEN) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 24.68M $ 24.68M $ 24.68M Kokonaistarjonta: $ 727.72B $ 727.72B $ 727.72B Kierrossa oleva tarjonta: $ 727.72B $ 727.72B $ 727.72B FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 24.68M $ 24.68M $ 24.68M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.0005656 $ 0.0005656 $ 0.0005656 Kaikkien aikojen alin: $ 0.000017260214372278 $ 0.000017260214372278 $ 0.000017260214372278 Nykyinen hinta: $ 0.00003391 $ 0.00003391 $ 0.00003391 Lue lisää Wen (WEN) -rahakkeen hinnasta

Wen (WEN) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Wen (WEN) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä WEN-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta WEN-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät WEN-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu WEN-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka WEN-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Wen (WEN) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita WEN-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan WEN-rahakkeita MEXCistä nyt!

Wen (WEN) -rahakkeen hintahistoria WEN -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu WEN-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

WEN-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne WEN-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? WEN-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso WEN-rahakkeen hintaennuste nyt!

