Verasity (VRA) -rahakkeen tiedot Verasity is a leading company providing proprietary technology uniquely rewarding gamers, viewers, and publishers through the Verasity Portal. Virallinen verkkosivusto: https://www.verasity.io/ Valkoinen paperi: https://verasity.io/documents/verasity_whitepaper_eng.pdf Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xf411903cbc70a74d22900a5de66a2dda66507255 Osta VRA-rahaketta nyt!

Verasity (VRA) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Verasity (VRA) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 14.75M $ 14.75M $ 14.75M Kokonaistarjonta: $ 96.62B $ 96.62B $ 96.62B Kierrossa oleva tarjonta: $ 9.62B $ 9.62B $ 9.62B FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 153.68M $ 153.68M $ 153.68M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.087156 $ 0.087156 $ 0.087156 Kaikkien aikojen alin: $ 0.000217033891668 $ 0.000217033891668 $ 0.000217033891668 Nykyinen hinta: $ 0.001533 $ 0.001533 $ 0.001533 Lue lisää Verasity (VRA) -rahakkeen hinnasta

Verasity (VRA) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Verasity (VRA) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä VRA-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta VRA-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät VRA-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu VRA-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka VRA-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Verasity (VRA) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita VRA-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan VRA-rahakkeita MEXCistä nyt!

Verasity (VRA) -rahakkeen hintahistoria VRA -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu VRA-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

VRA-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne VRA-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? VRA-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso VRA-rahakkeen hintaennuste nyt!

