Vine Coin-logo

Vine Coin – hinta (VINE)

1VINE - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

-6.64%1D
USD
Reaaliaikainen Vine Coin (VINE) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 02:18:22 (UTC+8)

Vine Coin (VINE) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
24 h:n matalin
24 h:n korkein

+0.69%

-6.64%

-0.15%

-0.15%

Vine Coin (VINE) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.06099. Viimeisen 24 tunnin aikana VINE on vaihdellut alimmillaan $ 0.05988 ja korkeimmillaan $ 0.07407 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. VINE-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.47494534861759263, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.00008419597421907.

Lyhyen aikavälin tuloksissa VINE on muuttunut +0.69% viimeisen tunnin aikana, -6.64% 24 tunnin aikana ja -0.15% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Vine Coin (VINE) -rahakkeen markkinatiedot

No.463

SOL

Vine Coin-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 60.99M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 3.51M. VINE-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 999.99M ja sen kokonaistarjonta on 999994104. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 60.99M.

Vine Coin (VINE) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Vine Coin-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.0043342-6.64%
30 päivää$ +0.01731+39.62%
60 päivää$ +0.03603+144.35%
90 päivää$ +0.01396+29.68%
Vine Coin-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään VINE-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.0043342 (-6.64%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Vine Coin 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ +0.01731 (+39.62%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Vine Coin-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, VINE-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.03603 (+144.35%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Vine Coin-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ +0.01396 (+29.68%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Vine Coin (VINE)?

Tarkista Vine Coin-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Vine Coin (VINE)

The official cryptocurrency launched by the founder of the short video platform VINE. VINE was shut down in 2016, and Elon Musk mentioned restarting it.

Vine Coin on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Vine Coin-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista VINE-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Vine Coin-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Vine Coin-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Vine Coin-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Vine Coin (VINE) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Vine Coin (VINE) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Vine Coin-rahakkeelle.

Tarkista Vine Coin-rahakkeen hintaennuste nyt!

Vine Coin (VINE) -rahakkeen tokenomiikka

Vine Coin (VINE) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää VINE-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Vine Coin (VINE) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Vine Coin:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Vine Coin MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

VINE paikallisiin valuuttoihin

Vine Coin-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Vine Coin toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Vine Coin”

Paljonko Vine Coin (VINE) on arvoltaan tänään?
VINE-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.06099 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on VINE-USD-parin nykyinen hinta?
VINE -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.06099. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Vine Coin-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen VINE markkina-arvo on $ 60.99M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on VINE-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
VINE-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 999.99M USD.
Mikä oli VINE-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
VINE saavutti ATH-hinnaksi 0.47494534861759263 USD.
Mikä oli VINE-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
VINE-rahakkeen ATL-hinta oli 0.00008419597421907 USD.
Mikä on VINE-rahakkeen treidausvolyymi?
VINE-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 3.51M USD.
Nouseeko VINE tänä vuonna korkeammalle?
VINE saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso VINE-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Vine Coin (VINE) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

VINE-USD-laskin

Summa

VINE
VINE
USD
USD

1 VINE = 0.06099 USD

Treidaa VINE-rahaketta

