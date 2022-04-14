VinuChain (VC) -rahakkeen tokenomiikka

VinuChain (VC) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu VinuChain (VC) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
USD

VinuChain (VC) -rahakkeen tiedot

The world's first determinably feeless L1 EVM chain. As a DAG-based EVM chain, VinuChain boasts one second finality and near-infinite scalability at a fraction of the cost of traditional blockchains. VinuChain also offers the unique advantage of 'Determinably Feeless' transactions.

Virallinen verkkosivusto:
https://vinuchain.org
Valkoinen paperi:
https://vinu.gitbook.io/vinuchain/whitepaper/
Block Explorer:
https://bscscan.com/token/0x2Bf83D080d8Bc4715984e75E5b3D149805d11751

VinuChain (VC) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu VinuChain (VC) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
$ 1.29M
$ 1.29M$ 1.29M
Kokonaistarjonta:
$ 958.07M
$ 958.07M$ 958.07M
Kierrossa oleva tarjonta:
$ 286.28M
$ 286.28M$ 286.28M
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 4.30M
$ 4.30M$ 4.30M
Kaikkien aikojen korkein:
$ 0.22146
$ 0.22146$ 0.22146
Kaikkien aikojen alin:
$ 0.003961258595919834
$ 0.003961258595919834$ 0.003961258595919834
Nykyinen hinta:
$ 0.00449
$ 0.00449$ 0.00449

VinuChain (VC) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

VinuChain (VC) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä VC-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta VC-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät VC-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu VC-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Vastuuvapauslauseke

Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.