VinuChain (VC) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu VinuChain (VC) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

VinuChain (VC) -rahakkeen tiedot The world's first determinably feeless L1 EVM chain. As a DAG-based EVM chain, VinuChain boasts one second finality and near-infinite scalability at a fraction of the cost of traditional blockchains. VinuChain also offers the unique advantage of 'Determinably Feeless' transactions. Virallinen verkkosivusto: https://vinuchain.org Valkoinen paperi: https://vinu.gitbook.io/vinuchain/whitepaper/ Block Explorer: https://bscscan.com/token/0x2Bf83D080d8Bc4715984e75E5b3D149805d11751 Osta VC-rahaketta nyt!

VinuChain (VC) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu VinuChain (VC) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 1.29M $ 1.29M $ 1.29M Kokonaistarjonta: $ 958.07M $ 958.07M $ 958.07M Kierrossa oleva tarjonta: $ 286.28M $ 286.28M $ 286.28M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 4.30M $ 4.30M $ 4.30M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.22146 $ 0.22146 $ 0.22146 Kaikkien aikojen alin: $ 0.003961258595919834 $ 0.003961258595919834 $ 0.003961258595919834 Nykyinen hinta: $ 0.00449 $ 0.00449 $ 0.00449 Lue lisää VinuChain (VC) -rahakkeen hinnasta

VinuChain (VC) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset VinuChain (VC) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä VC-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta VC-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät VC-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu VC-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka VC-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään VinuChain (VC) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita VC-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan VC-rahakkeita MEXCistä nyt!

VinuChain (VC) -rahakkeen hintahistoria VC -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu VC-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

VC-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne VC-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? VC-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso VC-rahakkeen hintaennuste nyt!

Miksi sinun kannattaa valita MEXC? MEXC on yksi maailman parhaista kryptopörsseistä, johon miljoonat käyttäjät maailmanlaajuisesti luottavat. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC on helpoin tapa tutustua kryptoihin. Yli 4,000 treidausparia spot- ja futuurimarkkinoilla CEXien nopeimmat rahakelistaukset Paras likviditeetti koko toimialalla Alhaisimmat maksut, jota tukee vuorokauden ympäri palveleva asiakaspalvelu Yli 100 %:n rahakevarantoläpinäkyvyys käyttäjän varoille Erittäin matalat markkinoille tulon kynnykset: osta kryptoja hintaan 1 USDT

Osta kryptoja hintaan 1 USDT : Helpoin reitti kryptojen luo! Osta nyt!