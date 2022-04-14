USUAL (USUAL) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu USUAL (USUAL) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

USUAL (USUAL) -rahakkeen tiedot Total Supply: 4000000000 USUAL.Usual is a secure and decentralized fiat-backed stablecoin issuer that redistributes ownership and value through the $USUAL token. Virallinen verkkosivusto: https://usual.money/ Valkoinen paperi: https://docs.usual.money/start-here/why-usual Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xC4441c2BE5d8fA8126822B9929CA0b81Ea0DE38E Osta USUAL-rahaketta nyt!

USUAL (USUAL) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu USUAL (USUAL) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 86.36M $ 86.36M $ 86.36M Kokonaistarjonta: $ 1.34B $ 1.34B $ 1.34B Kierrossa oleva tarjonta: $ 1.17B $ 1.17B $ 1.17B FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 295.20M $ 295.20M $ 295.20M Kaikkien aikojen korkein: $ 1.6531 $ 1.6531 $ 1.6531 Kaikkien aikojen alin: $ 0.05957884122345306 $ 0.05957884122345306 $ 0.05957884122345306 Nykyinen hinta: $ 0.0738 $ 0.0738 $ 0.0738 Lue lisää USUAL (USUAL) -rahakkeen hinnasta

USUAL (USUAL) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset USUAL (USUAL) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä USUAL-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta USUAL-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät USUAL-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu USUAL-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka USUAL-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään USUAL (USUAL) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita USUAL-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan USUAL-rahakkeita MEXCistä nyt!

USUAL (USUAL) -rahakkeen hintahistoria USUAL -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu USUAL-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

USUAL-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne USUAL-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? USUAL-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso USUAL-rahakkeen hintaennuste nyt!

