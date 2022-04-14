TerraClassicUSD (USTC) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu TerraClassicUSD (USTC) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

TerraClassicUSD (USTC) -rahakkeen tiedot Terra stablecoins offer instant settlements, low fees and seamless cross-border exchange - loved by millions of users and merchants. Terra aims to make its stablecoins available to every developer on every blockchain. Now live on Ethereum and Solana, and coming to more soon. Virallinen verkkosivusto: https://www.terra-classic.money Valkoinen paperi: https://classic-docs.terra.money Block Explorer: https://finder.terra.money Osta USTC-rahaketta nyt!

TerraClassicUSD (USTC) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu TerraClassicUSD (USTC) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 79.02M $ 79.02M $ 79.02M Kokonaistarjonta: $ 6.09B $ 6.09B $ 6.09B Kierrossa oleva tarjonta: $ 5.59B $ 5.59B $ 5.59B FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 86.10M $ 86.10M $ 86.10M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.113 $ 0.113 $ 0.113 Kaikkien aikojen alin: $ 0.006217587153532048 $ 0.006217587153532048 $ 0.006217587153532048 Nykyinen hinta: $ 0.01413 $ 0.01413 $ 0.01413 Lue lisää TerraClassicUSD (USTC) -rahakkeen hinnasta

TerraClassicUSD (USTC) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset TerraClassicUSD (USTC) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä USTC-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta USTC-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät USTC-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu USTC-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

TerraClassicUSD (USTC) -rahakkeen hintahistoria USTC -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu USTC-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

USTC-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne USTC-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? USTC-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso USTC-rahakkeen hintaennuste nyt!

