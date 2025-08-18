Lisätietoja USDM-rahakkeesta

USDM-rahakkeen hintatiedot

USDM-rahakkeen virallinen verkkosivusto

USDM-rahakkeen tokenomiikka

USDM-rahakkeen hintaennuste

USDM-rahakkeen historia

USDM-osto-opas

USDM/fiat-valuuttamuunnin

USDM-rahakkeen spot

Esimarkkinat

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

USD Mapped Token-logo

USD Mapped Token – hinta (USDM)

1USDM - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.9977
$0.9977$0.9977
+0.23%1D
USD
Reaaliaikainen USD Mapped Token (USDM) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 02:16:07 (UTC+8)

USD Mapped Token (USDM) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.995
$ 0.995$ 0.995
24 h:n matalin
$ 1.2042
$ 1.2042$ 1.2042
24 h:n korkein

$ 0.995
$ 0.995$ 0.995

$ 1.2042
$ 1.2042$ 1.2042

$ 1.0473995736000812
$ 1.0473995736000812$ 1.0473995736000812

$ 0.5961661527854328
$ 0.5961661527854328$ 0.5961661527854328

+0.20%

+0.23%

+0.13%

+0.13%

USD Mapped Token (USDM) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.9973. Viimeisen 24 tunnin aikana USDM on vaihdellut alimmillaan $ 0.995 ja korkeimmillaan $ 1.2042 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. USDM-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 1.0473995736000812, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.5961661527854328.

Lyhyen aikavälin tuloksissa USDM on muuttunut +0.20% viimeisen tunnin aikana, +0.23% 24 tunnin aikana ja +0.13% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

USD Mapped Token (USDM) -rahakkeen markkinatiedot

No.4255

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 91.01K
$ 91.01K$ 91.01K

$ 151.70M
$ 151.70M$ 151.70M

0.00
0.00 0.00

--
----

152,107,153
152,107,153 152,107,153

ETH

USD Mapped Token-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 0.00 ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 91.01K. USDM-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 0.00 ja sen kokonaistarjonta on 152107153. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 151.70M.

USD Mapped Token (USDM) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän USD Mapped Token-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +0.002289+0.23%
30 päivää$ +0.0001+0.01%
60 päivää$ -0.0019-0.20%
90 päivää$ -0.0016-0.17%
USD Mapped Token-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään USDM-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.002289 (+0.23%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

USD Mapped Token 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ +0.0001 (+0.01%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

USD Mapped Token-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, USDM-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.0019 (-0.20%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

USD Mapped Token-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.0016 (-0.17%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle USD Mapped Token (USDM)?

Tarkista USD Mapped Token-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on USD Mapped Token (USDM)

In the ever-evolving landscape of finance, USDM stands out as a beacon of stability in the dynamic world of digital currency. Anchored firmly to the US Dollar, USDM provides a reliable and decentralized solution for value exchange.

USD Mapped Token on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja USD Mapped Token-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista USDM-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue USD Mapped Token-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään USD Mapped Token-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

USD Mapped Token-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon USD Mapped Token (USDM) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko USD Mapped Token (USDM) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita USD Mapped Token-rahakkeelle.

Tarkista USD Mapped Token-rahakkeen hintaennuste nyt!

USD Mapped Token (USDM) -rahakkeen tokenomiikka

USD Mapped Token (USDM) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää USDM-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

USD Mapped Token (USDM) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa USD Mapped Token:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa USD Mapped Token MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

USDM paikallisiin valuuttoihin

1 USD Mapped Token(USDM) - VND
26,243.9495
1 USD Mapped Token(USDM) - AUD
A$1.545815
1 USD Mapped Token(USDM) - GBP
0.738002
1 USD Mapped Token(USDM) - EUR
0.857678
1 USD Mapped Token(USDM) - USD
$0.9973
1 USD Mapped Token(USDM) - MYR
RM4.208606
1 USD Mapped Token(USDM) - TRY
40.819489
1 USD Mapped Token(USDM) - JPY
¥147.6004
1 USD Mapped Token(USDM) - ARS
ARS$1,310.512038
1 USD Mapped Token(USDM) - RUB
80.352461
1 USD Mapped Token(USDM) - INR
87.084236
1 USD Mapped Token(USDM) - IDR
Rp16,349.177712
1 USD Mapped Token(USDM) - KRW
1,396.778488
1 USD Mapped Token(USDM) - PHP
57.015641
1 USD Mapped Token(USDM) - EGP
￡E.48.349104
1 USD Mapped Token(USDM) - BRL
R$5.455231
1 USD Mapped Token(USDM) - CAD
C$1.376274
1 USD Mapped Token(USDM) - BDT
121.291626
1 USD Mapped Token(USDM) - NGN
1,531.942557
1 USD Mapped Token(USDM) - COP
$4,021.362925
1 USD Mapped Token(USDM) - ZAR
R.17.682129
1 USD Mapped Token(USDM) - UAH
41.068814
1 USD Mapped Token(USDM) - VES
Bs136.6301
1 USD Mapped Token(USDM) - CLP
$967.381
1 USD Mapped Token(USDM) - PKR
Rs281.158816
1 USD Mapped Token(USDM) - KZT
535.889182
1 USD Mapped Token(USDM) - THB
฿32.551872
1 USD Mapped Token(USDM) - TWD
NT$30.407677
1 USD Mapped Token(USDM) - AED
د.إ3.660091
1 USD Mapped Token(USDM) - CHF
Fr0.79784
1 USD Mapped Token(USDM) - HKD
HK$7.788913
1 USD Mapped Token(USDM) - AMD
֏381.66671
1 USD Mapped Token(USDM) - MAD
.د.م8.985673
1 USD Mapped Token(USDM) - MXN
$18.709348
1 USD Mapped Token(USDM) - SAR
ريال3.739875
1 USD Mapped Token(USDM) - PLN
3.650118
1 USD Mapped Token(USDM) - RON
лв4.338255
1 USD Mapped Token(USDM) - SEK
kr9.594026
1 USD Mapped Token(USDM) - BGN
лв1.675464
1 USD Mapped Token(USDM) - HUF
Ft340.368517
1 USD Mapped Token(USDM) - CZK
21.102868
1 USD Mapped Token(USDM) - KWD
د.ك0.3041765
1 USD Mapped Token(USDM) - ILS
3.400793
1 USD Mapped Token(USDM) - AOA
Kz914.115207
1 USD Mapped Token(USDM) - BHD
.د.ب0.3759821
1 USD Mapped Token(USDM) - BMD
$0.9973
1 USD Mapped Token(USDM) - DKK
kr6.402666
1 USD Mapped Token(USDM) - HNL
L26.219017
1 USD Mapped Token(USDM) - MUR
45.606529
1 USD Mapped Token(USDM) - NAD
$17.622291
1 USD Mapped Token(USDM) - NOK
kr10.152514
1 USD Mapped Token(USDM) - NZD
$1.705383
1 USD Mapped Token(USDM) - PAB
B/.0.9973
1 USD Mapped Token(USDM) - PGK
K4.128822
1 USD Mapped Token(USDM) - QAR
ر.ق3.630172
1 USD Mapped Token(USDM) - RSD
дин.100.62757

USD Mapped Token-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton USD Mapped Token toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Virallinen USD Mapped Token-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”USD Mapped Token”

Paljonko USD Mapped Token (USDM) on arvoltaan tänään?
USDM-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.9973 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on USDM-USD-parin nykyinen hinta?
USDM -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.9973. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on USD Mapped Token-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen USDM markkina-arvo on $ 0.00 USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on USDM-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
USDM-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 0.00 USD.
Mikä oli USDM-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
USDM saavutti ATH-hinnaksi 1.0473995736000812 USD.
Mikä oli USDM-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
USDM-rahakkeen ATL-hinta oli 0.5961661527854328 USD.
Mikä on USDM-rahakkeen treidausvolyymi?
USDM-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 91.01K USD.
Nouseeko USDM tänä vuonna korkeammalle?
USDM saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso USDM-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 02:16:07 (UTC+8)

USD Mapped Token (USDM) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Kuumia uutisia

Miten Bitcoin toimii? Täydellinen aloittelijan opas

Bitcoinin hinta ylitti 100 000 dollaria ensimmäistä kertaa 4. joulukuuta 2024, herättäen globaalia huomiota ja uteliaisuutta tätä vallankumouksellista digitaalista valuuttaa kohtaan. Jos mietit, miten Bitcoin oikeastaan toimii, et ole yksin – miljoonat ihmiset kysyvät samaa kysymystä.

August 18, 2025

Mitä on ENA-Token? Mitkä ovat syyt ENA-tokenin hinnan nousulle? Kuinka kaupata ENA-tokenia MEXC:llä?

Tiivistelmä: Meksikum-alueen MEXC-kryptovaluuttakaupankäyntialustalta saamien tietojen mukaan ENA-tokenin hinta nousi 0,22 USDT:stä 0,85 USDT:iin ajanjaksolla kesäkuusta 2025 elokuuhun 2025, mikä tarkoittaa, että suurin nousuprosentti oli lähes 300 %, mikä ylittää samaan aikaan Bitcoinin hinnan nousuprosentin.

August 18, 2025

ARB vahva paluu: Ethereum Layer 2 -edut nopeuttavat uutta nousukautta

Elokuussa 2025 kryptomarkkinat kokevat uuden vahvan palautuksen, Bitcoin ylittää 124 000 dollaria ja saavuttaa historialliset huiput, nousten globaalin omaisuusmarkkinan viidennelle sijalle. Koko markkinan vahvistuessa Layer 2 -sektori erottuu edukseen, jossa Arbitrum (ARB) johtaa hintakehitystä, nousten yli 13,9 % yhdellä päivällä, ja teknisten läpimurtojen, pääoman sisäänvirtaamisen ja ekosysteemin myönteisten tekijöiden myötä se on vakiintunut yli 0,54 dollarin.

August 15, 2025
Näytä lisää

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

USDM-USD-laskin

Summa

USDM
USDM
USD
USD

1 USDM = 0.9973 USD

Treidaa USDM-rahaketta

USDMUSDT
$0.9977
$0.9977$0.9977
+0.20%

Liity MEXCiin tänään

-- spot-takaajan maksu, -- spot-ostajan maksu
-- Futuurien takaajan maksu, -- futuurien ostajan maksu