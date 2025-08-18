Undeads Games (UDS) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 1.1807. Viimeisen 24 tunnin aikana UDS on vaihdellut alimmillaan $ 1.1289 ja korkeimmillaan $ 1.2022 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. UDS-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 2.8634474661286236, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.040078546924565576.
Lyhyen aikavälin tuloksissa UDS on muuttunut 0.00% viimeisen tunnin aikana, -0.04% 24 tunnin aikana ja +2.19% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
Undeads Games (UDS) -rahakkeen markkinatiedot
No.566
$ 54.07M
$ 326.63K
$ 295.18M
45.80M
250,000,000
250,000,000
18.31%
ETH
Undeads Games-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 54.07M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 326.63K. UDS-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 45.80M ja sen kokonaistarjonta on 250000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 295.18M.
Undeads Games (UDS) -rahakkeen hintahistoria USD
Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Undeads Games-hinnanmuutoksia:
Kausi
Muuta (USD)
Muuta (%)
Tänään
$ -0.000472
-0.04%
30 päivää
$ +0.0929
+8.54%
60 päivää
$ +0.1175
+11.05%
90 päivää
$ +0.4864
+70.05%
Undeads Games-rahakkeiden hinnanmuutos tänään
Tänään UDS-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.000472 (-0.04%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.
Undeads Games 30 päivän hinnanmuutos
Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ +0.0929 (+8.54%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.
Undeads Games-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos
Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, UDS-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.1175 (+11.05%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.
Undeads Games-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos
Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ +0.4864 (+70.05%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.
Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Undeads Games (UDS)?
Undeads Games was established in early 2022 with an ambitious goal to bring feature-rich and exciting gameplay to Web3 space.
Undeads Games-rahakkeen hintaennuste (USD)
Kuinka paljon Undeads Games (UDS) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Undeads Games (UDS) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Undeads Games-rahakkeelle.
Undeads Games (UDS) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää UDS-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!
Undeads Games (UDS) -ostamisen perusteet
