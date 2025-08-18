Lisätietoja UDS-rahakkeesta

UDS-rahakkeen hintatiedot

UDS-rahakkeen valkoinen paperi

UDS-rahakkeen virallinen verkkosivusto

UDS-rahakkeen tokenomiikka

UDS-rahakkeen hintaennuste

UDS-rahakkeen historia

UDS-osto-opas

UDS/fiat-valuuttamuunnin

UDS-rahakkeen spot

Esimarkkinat

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

Undeads Games-logo

Undeads Games – hinta (UDS)

1UDS - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$1.1804
$1.1804$1.1804
-0.04%1D
USD
Reaaliaikainen Undeads Games (UDS) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 05:55:18 (UTC+8)

Undeads Games (UDS) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 1.1289
$ 1.1289$ 1.1289
24 h:n matalin
$ 1.2022
$ 1.2022$ 1.2022
24 h:n korkein

$ 1.1289
$ 1.1289$ 1.1289

$ 1.2022
$ 1.2022$ 1.2022

$ 2.8634474661286236
$ 2.8634474661286236$ 2.8634474661286236

$ 0.040078546924565576
$ 0.040078546924565576$ 0.040078546924565576

0.00%

-0.04%

+2.19%

+2.19%

Undeads Games (UDS) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 1.1807. Viimeisen 24 tunnin aikana UDS on vaihdellut alimmillaan $ 1.1289 ja korkeimmillaan $ 1.2022 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. UDS-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 2.8634474661286236, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.040078546924565576.

Lyhyen aikavälin tuloksissa UDS on muuttunut 0.00% viimeisen tunnin aikana, -0.04% 24 tunnin aikana ja +2.19% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Undeads Games (UDS) -rahakkeen markkinatiedot

No.566

$ 54.07M
$ 54.07M$ 54.07M

$ 326.63K
$ 326.63K$ 326.63K

$ 295.18M
$ 295.18M$ 295.18M

45.80M
45.80M 45.80M

250,000,000
250,000,000 250,000,000

250,000,000
250,000,000 250,000,000

18.31%

ETH

Undeads Games-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 54.07M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 326.63K. UDS-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 45.80M ja sen kokonaistarjonta on 250000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 295.18M.

Undeads Games (UDS) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Undeads Games-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.000472-0.04%
30 päivää$ +0.0929+8.54%
60 päivää$ +0.1175+11.05%
90 päivää$ +0.4864+70.05%
Undeads Games-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään UDS-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.000472 (-0.04%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Undeads Games 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ +0.0929 (+8.54%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Undeads Games-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, UDS-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.1175 (+11.05%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Undeads Games-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ +0.4864 (+70.05%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Undeads Games (UDS)?

Tarkista Undeads Games-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Undeads Games (UDS)

Undeads Games was established in early 2022 with an ambitious goal to bring feature-rich and exciting gameplay to Web3 space.

Undeads Games on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Undeads Games-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista UDS-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Undeads Games-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Undeads Games-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Undeads Games-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Undeads Games (UDS) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Undeads Games (UDS) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Undeads Games-rahakkeelle.

Tarkista Undeads Games-rahakkeen hintaennuste nyt!

Undeads Games (UDS) -rahakkeen tokenomiikka

Undeads Games (UDS) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää UDS-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Undeads Games (UDS) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Undeads Games:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Undeads Games MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

UDS paikallisiin valuuttoihin

1 Undeads Games(UDS) - VND
31,070.1205
1 Undeads Games(UDS) - AUD
A$1.830085
1 Undeads Games(UDS) - GBP
0.873718
1 Undeads Games(UDS) - EUR
1.015402
1 Undeads Games(UDS) - USD
$1.1807
1 Undeads Games(UDS) - MYR
RM4.982554
1 Undeads Games(UDS) - TRY
48.420507
1 Undeads Games(UDS) - JPY
¥174.7436
1 Undeads Games(UDS) - ARS
ARS$1,551.510642
1 Undeads Games(UDS) - RUB
95.117192
1 Undeads Games(UDS) - INR
103.063303
1 Undeads Games(UDS) - IDR
Rp19,355.734608
1 Undeads Games(UDS) - KRW
1,651.32702
1 Undeads Games(UDS) - PHP
67.524233
1 Undeads Games(UDS) - EGP
￡E.57.240336
1 Undeads Games(UDS) - BRL
R$6.446622
1 Undeads Games(UDS) - CAD
C$1.641173
1 Undeads Games(UDS) - BDT
143.596734
1 Undeads Games(UDS) - NGN
1,816.459722
1 Undeads Games(UDS) - COP
$4,760.877575
1 Undeads Games(UDS) - ZAR
R.20.922004
1 Undeads Games(UDS) - UAH
48.621226
1 Undeads Games(UDS) - VES
Bs161.7559
1 Undeads Games(UDS) - CLP
$1,145.279
1 Undeads Games(UDS) - PKR
Rs334.090872
1 Undeads Games(UDS) - KZT
634.437338
1 Undeads Games(UDS) - THB
฿38.561662
1 Undeads Games(UDS) - TWD
NT$36.046771
1 Undeads Games(UDS) - AED
د.إ4.333169
1 Undeads Games(UDS) - CHF
Fr0.94456
1 Undeads Games(UDS) - HKD
HK$9.221267
1 Undeads Games(UDS) - AMD
֏452.715801
1 Undeads Games(UDS) - MAD
.د.م10.649914
1 Undeads Games(UDS) - MXN
$22.138125
1 Undeads Games(UDS) - SAR
ريال4.427625
1 Undeads Games(UDS) - PLN
4.321362
1 Undeads Games(UDS) - RON
лв5.136045
1 Undeads Games(UDS) - SEK
kr11.358334
1 Undeads Games(UDS) - BGN
лв1.983576
1 Undeads Games(UDS) - HUF
Ft403.244471
1 Undeads Games(UDS) - CZK
24.983612
1 Undeads Games(UDS) - KWD
د.ك0.3601135
1 Undeads Games(UDS) - ILS
4.01438
1 Undeads Games(UDS) - AOA
Kz1,080.234237
1 Undeads Games(UDS) - BHD
.د.ب0.4439432
1 Undeads Games(UDS) - BMD
$1.1807
1 Undeads Games(UDS) - DKK
kr7.591901
1 Undeads Games(UDS) - HNL
L31.005182
1 Undeads Games(UDS) - MUR
53.993411
1 Undeads Games(UDS) - NAD
$20.89839
1 Undeads Games(UDS) - NOK
kr12.019526
1 Undeads Games(UDS) - NZD
$2.018997
1 Undeads Games(UDS) - PAB
B/.1.1807
1 Undeads Games(UDS) - PGK
K4.888098
1 Undeads Games(UDS) - QAR
ر.ق4.297748
1 Undeads Games(UDS) - RSD
дин.119.179858

Undeads Games-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Undeads Games toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen Undeads Games-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Undeads Games”

Paljonko Undeads Games (UDS) on arvoltaan tänään?
UDS-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 1.1807 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on UDS-USD-parin nykyinen hinta?
UDS -USD-parin nykyinen hinta on $ 1.1807. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Undeads Games-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen UDS markkina-arvo on $ 54.07M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on UDS-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
UDS-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 45.80M USD.
Mikä oli UDS-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
UDS saavutti ATH-hinnaksi 2.8634474661286236 USD.
Mikä oli UDS-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
UDS-rahakkeen ATL-hinta oli 0.040078546924565576 USD.
Mikä on UDS-rahakkeen treidausvolyymi?
UDS-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 326.63K USD.
Nouseeko UDS tänä vuonna korkeammalle?
UDS saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso UDS-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 05:55:18 (UTC+8)

Undeads Games (UDS) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Kuumia uutisia

Miten Bitcoin toimii? Täydellinen aloittelijan opas

Bitcoinin hinta ylitti 100 000 dollaria ensimmäistä kertaa 4. joulukuuta 2024, herättäen globaalia huomiota ja uteliaisuutta tätä vallankumouksellista digitaalista valuuttaa kohtaan. Jos mietit, miten Bitcoin oikeastaan toimii, et ole yksin – miljoonat ihmiset kysyvät samaa kysymystä.

August 18, 2025

Mitä on ENA-Token? Mitkä ovat syyt ENA-tokenin hinnan nousulle? Kuinka kaupata ENA-tokenia MEXC:llä?

Tiivistelmä: Meksikum-alueen MEXC-kryptovaluuttakaupankäyntialustalta saamien tietojen mukaan ENA-tokenin hinta nousi 0,22 USDT:stä 0,85 USDT:iin ajanjaksolla kesäkuusta 2025 elokuuhun 2025, mikä tarkoittaa, että suurin nousuprosentti oli lähes 300 %, mikä ylittää samaan aikaan Bitcoinin hinnan nousuprosentin.

August 18, 2025

ARB vahva paluu: Ethereum Layer 2 -edut nopeuttavat uutta nousukautta

Elokuussa 2025 kryptomarkkinat kokevat uuden vahvan palautuksen, Bitcoin ylittää 124 000 dollaria ja saavuttaa historialliset huiput, nousten globaalin omaisuusmarkkinan viidennelle sijalle. Koko markkinan vahvistuessa Layer 2 -sektori erottuu edukseen, jossa Arbitrum (ARB) johtaa hintakehitystä, nousten yli 13,9 % yhdellä päivällä, ja teknisten läpimurtojen, pääoman sisäänvirtaamisen ja ekosysteemin myönteisten tekijöiden myötä se on vakiintunut yli 0,54 dollarin.

August 15, 2025
Näytä lisää

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

UDS-USD-laskin

Summa

UDS
UDS
USD
USD

1 UDS = 1.1807 USD

Treidaa UDS-rahaketta

UDSUSDT
$1.1804
$1.1804$1.1804
-0.04%

Liity MEXCiin tänään

-- spot-takaajan maksu, -- spot-ostajan maksu
-- Futuurien takaajan maksu, -- futuurien ostajan maksu