Trust Wallet-logo

Trust Wallet – hinta (TWT)

1TWT - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.7683
$0.7683$0.7683
+0.64%1D
USD
Reaaliaikainen Trust Wallet (TWT) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 04:43:49 (UTC+8)

Trust Wallet (TWT) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.7576
$ 0.7576$ 0.7576
24 h:n matalin
$ 0.7834
$ 0.7834$ 0.7834
24 h:n korkein

$ 0.7576
$ 0.7576$ 0.7576

$ 0.7834
$ 0.7834$ 0.7834

$ 2.7177649227203773
$ 2.7177649227203773$ 2.7177649227203773

$ 0.00647761834255
$ 0.00647761834255$ 0.00647761834255

+0.23%

+0.64%

-1.18%

-1.18%

Trust Wallet (TWT) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.7683. Viimeisen 24 tunnin aikana TWT on vaihdellut alimmillaan $ 0.7576 ja korkeimmillaan $ 0.7834 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. TWT-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 2.7177649227203773, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.00647761834255.

Lyhyen aikavälin tuloksissa TWT on muuttunut +0.23% viimeisen tunnin aikana, +0.64% 24 tunnin aikana ja -1.18% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Trust Wallet (TWT) -rahakkeen markkinatiedot

No.158

$ 320.11M
$ 320.11M$ 320.11M

$ 224.61K
$ 224.61K$ 224.61K

$ 768.05M
$ 768.05M$ 768.05M

416.65M
416.65M 416.65M

999,668,148
999,668,148 999,668,148

0.01%

2020-04-01 00:00:00

BSC

Trust Wallet-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 320.11M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 224.61K. TWT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 416.65M ja sen kokonaistarjonta on 999668148. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 768.05M.

Trust Wallet (TWT) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Trust Wallet-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +0.004886+0.64%
30 päivää$ -0.0563-6.83%
60 päivää$ +0.0983+14.67%
90 päivää$ -0.0637-7.66%
Trust Wallet-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään TWT-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.004886 (+0.64%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Trust Wallet 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.0563 (-6.83%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Trust Wallet-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, TWT-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.0983 (+14.67%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Trust Wallet-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.0637 (-7.66%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Trust Wallet (TWT)?

Tarkista Trust Wallet-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Trust Wallet (TWT)

Trust Wallet (trustwallet.com ) is a secure, open source, decentralized and anonymous Ethereum wallet application that supports Ethereum and over 20,000 different Ethereum based tokens (ERC20, ERC223 and ERC721). Providing a high-level security audit system for sending, receiving and storing digital assets.

Trust Wallet on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Trust Wallet-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista TWT-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Trust Wallet-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Trust Wallet-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Trust Wallet-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Trust Wallet (TWT) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Trust Wallet (TWT) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Trust Wallet-rahakkeelle.

Tarkista Trust Wallet-rahakkeen hintaennuste nyt!

Trust Wallet (TWT) -rahakkeen tokenomiikka

Trust Wallet (TWT) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää TWT-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Trust Wallet (TWT) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Trust Wallet:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Trust Wallet MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

TWT paikallisiin valuuttoihin

1 Trust Wallet(TWT) - VND
20,217.8145
1 Trust Wallet(TWT) - AUD
A$1.190865
1 Trust Wallet(TWT) - GBP
0.568542
1 Trust Wallet(TWT) - EUR
0.660738
1 Trust Wallet(TWT) - USD
$0.7683
1 Trust Wallet(TWT) - MYR
RM3.242226
1 Trust Wallet(TWT) - TRY
31.446519
1 Trust Wallet(TWT) - JPY
¥113.7084
1 Trust Wallet(TWT) - ARS
ARS$1,009.592298
1 Trust Wallet(TWT) - RUB
61.901931
1 Trust Wallet(TWT) - INR
67.064907
1 Trust Wallet(TWT) - IDR
Rp12,595.079952
1 Trust Wallet(TWT) - KRW
1,076.050248
1 Trust Wallet(TWT) - PHP
43.931394
1 Trust Wallet(TWT) - EGP
￡E.37.247184
1 Trust Wallet(TWT) - BRL
R$4.202601
1 Trust Wallet(TWT) - CAD
C$1.067937
1 Trust Wallet(TWT) - BDT
93.440646
1 Trust Wallet(TWT) - NGN
1,181.998818
1 Trust Wallet(TWT) - COP
$3,097.977675
1 Trust Wallet(TWT) - ZAR
R.13.614276
1 Trust Wallet(TWT) - UAH
31.638594
1 Trust Wallet(TWT) - VES
Bs105.2571
1 Trust Wallet(TWT) - CLP
$745.251
1 Trust Wallet(TWT) - PKR
Rs216.599136
1 Trust Wallet(TWT) - KZT
412.838322
1 Trust Wallet(TWT) - THB
฿25.100361
1 Trust Wallet(TWT) - TWD
NT$23.448516
1 Trust Wallet(TWT) - AED
د.إ2.819661
1 Trust Wallet(TWT) - CHF
Fr0.61464
1 Trust Wallet(TWT) - HKD
HK$6.000423
1 Trust Wallet(TWT) - AMD
֏294.02841
1 Trust Wallet(TWT) - MAD
.د.م6.922383
1 Trust Wallet(TWT) - MXN
$14.405625
1 Trust Wallet(TWT) - SAR
ريال2.881125
1 Trust Wallet(TWT) - PLN
2.811978
1 Trust Wallet(TWT) - RON
лв3.342105
1 Trust Wallet(TWT) - SEK
kr7.391046
1 Trust Wallet(TWT) - BGN
лв1.290744
1 Trust Wallet(TWT) - HUF
Ft262.397499
1 Trust Wallet(TWT) - CZK
16.264911
1 Trust Wallet(TWT) - KWD
د.ك0.2343315
1 Trust Wallet(TWT) - ILS
2.619903
1 Trust Wallet(TWT) - AOA
Kz704.216097
1 Trust Wallet(TWT) - BHD
.د.ب0.2888808
1 Trust Wallet(TWT) - BMD
$0.7683
1 Trust Wallet(TWT) - DKK
kr4.940169
1 Trust Wallet(TWT) - HNL
L20.198607
1 Trust Wallet(TWT) - MUR
35.134359
1 Trust Wallet(TWT) - NAD
$13.614276
1 Trust Wallet(TWT) - NOK
kr7.813611
1 Trust Wallet(TWT) - NZD
$1.313793
1 Trust Wallet(TWT) - PAB
B/.0.7683
1 Trust Wallet(TWT) - PGK
K3.180762
1 Trust Wallet(TWT) - QAR
ر.ق2.796612
1 Trust Wallet(TWT) - RSD
дин.77.559885

Trust Wallet-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Trust Wallet toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Virallinen Trust Wallet-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Trust Wallet”

Paljonko Trust Wallet (TWT) on arvoltaan tänään?
TWT-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.7683 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on TWT-USD-parin nykyinen hinta?
TWT -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.7683. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Trust Wallet-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen TWT markkina-arvo on $ 320.11M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on TWT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
TWT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 416.65M USD.
Mikä oli TWT-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
TWT saavutti ATH-hinnaksi 2.7177649227203773 USD.
Mikä oli TWT-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
TWT-rahakkeen ATL-hinta oli 0.00647761834255 USD.
Mikä on TWT-rahakkeen treidausvolyymi?
TWT-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 224.61K USD.
Nouseeko TWT tänä vuonna korkeammalle?
TWT saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso TWT-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Trust Wallet (TWT) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

TWT-USD-laskin

Summa

TWT
TWT
USD
USD

1 TWT = 0.7683 USD

Treidaa TWT-rahaketta

TWTUSDT
$0.7683
$0.7683$0.7683
+0.61%

Liity MEXCiin tänään

-- spot-takaajan maksu, -- spot-ostajan maksu
-- Futuurien takaajan maksu, -- futuurien ostajan maksu