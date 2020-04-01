Trust Wallet (TWT) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.7683. Viimeisen 24 tunnin aikana TWT on vaihdellut alimmillaan $ 0.7576 ja korkeimmillaan $ 0.7834 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. TWT-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 2.7177649227203773, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.00647761834255.
Lyhyen aikavälin tuloksissa TWT on muuttunut +0.23% viimeisen tunnin aikana, +0.64% 24 tunnin aikana ja -1.18% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
Trust Wallet (TWT) -rahakkeen markkinatiedot
Trust Wallet-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 320.11M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 224.61K. TWT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 416.65M ja sen kokonaistarjonta on 999668148. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 768.05M.
Trust Wallet (TWT) -rahakkeen hintahistoria USD
Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Trust Wallet-hinnanmuutoksia:
Kausi
Muuta (USD)
Muuta (%)
Tänään
$ +0.004886
+0.64%
30 päivää
$ -0.0563
-6.83%
60 päivää
$ +0.0983
+14.67%
90 päivää
$ -0.0637
-7.66%
Trust Wallet-rahakkeiden hinnanmuutos tänään
Tänään TWT-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.004886 (+0.64%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.
Trust Wallet 30 päivän hinnanmuutos
Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.0563 (-6.83%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.
Trust Wallet-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos
Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, TWT-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.0983 (+14.67%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.
Trust Wallet-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos
Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.0637 (-7.66%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.
Trust Wallet (trustwallet.com ) is a secure, open source, decentralized and anonymous Ethereum wallet application that supports Ethereum and over 20,000 different Ethereum based tokens (ERC20, ERC223 and ERC721). Providing a high-level security audit system for sending, receiving and storing digital assets.
Trust Wallet-rahakkeen hintaennuste (USD)
Kuinka paljon Trust Wallet (TWT) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Trust Wallet (TWT) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Trust Wallet-rahakkeelle.
Trust Wallet (TWT) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää TWT-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!
Trust Wallet (TWT) -ostamisen perusteet
Etsitkö tapaa Trust Wallet:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Trust Wallet MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.
