Trust Wallet (TWT) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Trust Wallet (TWT) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Trust Wallet (TWT) -rahakkeen tiedot Trust Wallet (trustwallet.com ) is a secure, open source, decentralized and anonymous Ethereum wallet application that supports Ethereum and over 20,000 different Ethereum based tokens (ERC20, ERC223 and ERC721). Providing a high-level security audit system for sending, receiving and storing digital assets. Virallinen verkkosivusto: https://trustwallet.com/ Block Explorer: https://solscan.io/token/HZNpqL7RT9gxf9eWoWsWzC5DfjzQ41XTQgEA7p3VzaaD Osta TWT-rahaketta nyt!

Trust Wallet (TWT) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Trust Wallet (TWT) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 326.57M $ 326.57M $ 326.57M Kokonaistarjonta: $ 999.67M $ 999.67M $ 999.67M Kierrossa oleva tarjonta: $ 416.65M $ 416.65M $ 416.65M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 783.54M $ 783.54M $ 783.54M Kaikkien aikojen korkein: $ 2.734685 $ 2.734685 $ 2.734685 Kaikkien aikojen alin: $ 0.00647761834255 $ 0.00647761834255 $ 0.00647761834255 Nykyinen hinta: $ 0.7838 $ 0.7838 $ 0.7838 Lue lisää Trust Wallet (TWT) -rahakkeen hinnasta

Trust Wallet (TWT) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Trust Wallet (TWT) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä TWT-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta TWT-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät TWT-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu TWT-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka TWT-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Trust Wallet (TWT) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita TWT-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan TWT-rahakkeita MEXCistä nyt!

Trust Wallet (TWT) -rahakkeen hintahistoria TWT -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu TWT-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

TWT-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne TWT-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? TWT-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso TWT-rahakkeen hintaennuste nyt!

Miksi sinun kannattaa valita MEXC? MEXC on yksi maailman parhaista kryptopörsseistä, johon miljoonat käyttäjät maailmanlaajuisesti luottavat. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC on helpoin tapa tutustua kryptoihin. Yli 4,000 treidausparia spot- ja futuurimarkkinoilla CEXien nopeimmat rahakelistaukset Paras likviditeetti koko toimialalla Alhaisimmat maksut, jota tukee vuorokauden ympäri palveleva asiakaspalvelu Yli 100 %:n rahakevarantoläpinäkyvyys käyttäjän varoille Erittäin matalat markkinoille tulon kynnykset: osta kryptoja hintaan 1 USDT

Osta kryptoja hintaan 1 USDT : Helpoin reitti kryptojen luo! Osta nyt!