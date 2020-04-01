TWT

Trust Wallet (trustwallet.com ) is a secure, open source, decentralized and anonymous Ethereum wallet application that supports Ethereum and over 20,000 different Ethereum based tokens (ERC20, ERC223 and ERC721). Providing a high-level security audit system for sending, receiving and storing digital assets.

NimiTWT

SijoitusNo.158

Markkina-arvo$0.00

Täysin laimennettu markkina-arvo$0.00

Markkinaosuus0.0001%

Treidausvolyymi/markkina-arvo (24 tuntia)1.11%

Kierrossa oleva tarjonta416,649,900

Enimmäistarjonta0

Kokonaistarjonta999,668,148

Kierrossa oleva määrä%

Julkaisupäivämäärä2020-04-01 00:00:00

Hinta, jolla vara laskettiin ensimmäisen kerran liikkeeseen--

Kaikkien aikojen korkein hinta2.7177649227203773,2022-12-11

Alin hinta0.00647761834255,2020-07-31

Julkinen lohkoketjuBSC

Sektori

Sosiaalinen media

Vastuuvapauslauseke: Tiedot ovat peräisin lähteestä cmc, ja niitä ei tule pitää sijoitusneuvona.

TWT/USDT
Trust Wallet
----
--
24 h:n korkein
--
24 h:n matalin
--
24 h:n volyymi (TWT)
--
24 h:n summa (USDT)
--
