TornadoCash – hinta (TORN)

$11.227
-1.13%1D
Reaaliaikainen TornadoCash (TORN) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 05:53:51 (UTC+8)

TornadoCash (TORN) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 11.201
24 h:n matalin
$ 11.7
24 h:n korkein

$ 11.201
$ 11.7
$ 437.41273213
$ 1.3085467209410526
+0.16%

-1.13%

-3.28%

-3.28%

TornadoCash (TORN) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 11.224. Viimeisen 24 tunnin aikana TORN on vaihdellut alimmillaan $ 11.201 ja korkeimmillaan $ 11.7 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. TORN-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 437.41273213, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 1.3085467209410526.

Lyhyen aikavälin tuloksissa TORN on muuttunut +0.16% viimeisen tunnin aikana, -1.13% 24 tunnin aikana ja -3.28% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

TornadoCash (TORN) -rahakkeen markkinatiedot

No.521

$ 59.04M
$ 62.02K
$ 112.24M
5.26M
9,999,997.246815
ETH

TornadoCash-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 59.04M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 62.02K. TORN-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 5.26M ja sen kokonaistarjonta on 9999997.246815. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 112.24M.

TornadoCash (TORN) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän TornadoCash-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.12832-1.13%
30 päivää$ +0.011+0.09%
60 päivää$ +2.545+29.32%
90 päivää$ +2.547+29.35%
TornadoCash-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään TORN-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.12832 (-1.13%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

TornadoCash 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ +0.011 (+0.09%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

TornadoCash-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, TORN-rahakkeiden hinta muuttui $ +2.545 (+29.32%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

TornadoCash-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ +2.547 (+29.35%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle TornadoCash (TORN)?

Tarkista TornadoCash-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on TornadoCash (TORN)

Torn is an ERC20 compatible asset with a fixed total supply that can be used to govern Tornado.Cash.

TornadoCash on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja TornadoCash-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista TORN-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue TornadoCash-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään TornadoCash-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

TornadoCash-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon TornadoCash (TORN) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko TornadoCash (TORN) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita TornadoCash-rahakkeelle.

Tarkista TornadoCash-rahakkeen hintaennuste nyt!

TornadoCash (TORN) -rahakkeen tokenomiikka

TornadoCash (TORN) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää TORN-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

TornadoCash (TORN) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa TornadoCash:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa TornadoCash MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

TORN paikallisiin valuuttoihin

1 TornadoCash(TORN) - VND
295,359.56
1 TornadoCash(TORN) - AUD
A$17.3972
1 TornadoCash(TORN) - GBP
8.30576
1 TornadoCash(TORN) - EUR
9.65264
1 TornadoCash(TORN) - USD
$11.224
1 TornadoCash(TORN) - MYR
RM47.36528
1 TornadoCash(TORN) - TRY
460.29624
1 TornadoCash(TORN) - JPY
¥1,661.152
1 TornadoCash(TORN) - ARS
ARS$14,749.00944
1 TornadoCash(TORN) - RUB
904.20544
1 TornadoCash(TORN) - INR
979.74296
1 TornadoCash(TORN) - IDR
Rp183,999.97056
1 TornadoCash(TORN) - KRW
15,697.8864
1 TornadoCash(TORN) - PHP
641.90056
1 TornadoCash(TORN) - EGP
￡E.544.13952
1 TornadoCash(TORN) - BRL
R$61.28304
1 TornadoCash(TORN) - CAD
C$15.60136
1 TornadoCash(TORN) - BDT
1,365.06288
1 TornadoCash(TORN) - NGN
17,267.67504
1 TornadoCash(TORN) - COP
$45,257.974
1 TornadoCash(TORN) - ZAR
R.198.88928
1 TornadoCash(TORN) - UAH
462.20432
1 TornadoCash(TORN) - VES
Bs1,537.688
1 TornadoCash(TORN) - CLP
$10,887.28
1 TornadoCash(TORN) - PKR
Rs3,175.94304
1 TornadoCash(TORN) - KZT
6,031.10416
1 TornadoCash(TORN) - THB
฿366.57584
1 TornadoCash(TORN) - TWD
NT$342.66872
1 TornadoCash(TORN) - AED
د.إ41.19208
1 TornadoCash(TORN) - CHF
Fr8.9792
1 TornadoCash(TORN) - HKD
HK$87.65944
1 TornadoCash(TORN) - AMD
֏4,303.61832
1 TornadoCash(TORN) - MAD
.د.م101.24048
1 TornadoCash(TORN) - MXN
$210.45
1 TornadoCash(TORN) - SAR
ريال42.09
1 TornadoCash(TORN) - PLN
41.07984
1 TornadoCash(TORN) - RON
лв48.8244
1 TornadoCash(TORN) - SEK
kr107.97488
1 TornadoCash(TORN) - BGN
лв18.85632
1 TornadoCash(TORN) - HUF
Ft3,833.33272
1 TornadoCash(TORN) - CZK
237.49984
1 TornadoCash(TORN) - KWD
د.ك3.42332
1 TornadoCash(TORN) - ILS
38.1616
1 TornadoCash(TORN) - AOA
Kz10,268.94984
1 TornadoCash(TORN) - BHD
.د.ب4.220224
1 TornadoCash(TORN) - BMD
$11.224
1 TornadoCash(TORN) - DKK
kr72.17032
1 TornadoCash(TORN) - HNL
L294.74224
1 TornadoCash(TORN) - MUR
513.27352
1 TornadoCash(TORN) - NAD
$198.6648
1 TornadoCash(TORN) - NOK
kr114.26032
1 TornadoCash(TORN) - NZD
$19.19304
1 TornadoCash(TORN) - PAB
B/.11.224
1 TornadoCash(TORN) - PGK
K47.02856
1 TornadoCash(TORN) - QAR
ر.ق40.85536
1 TornadoCash(TORN) - RSD
дин.1,132.95056

TornadoCash-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton TornadoCash toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Virallinen TornadoCash-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”TornadoCash”

Paljonko TornadoCash (TORN) on arvoltaan tänään?
TORN-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 11.224 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on TORN-USD-parin nykyinen hinta?
TORN -USD-parin nykyinen hinta on $ 11.224. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on TornadoCash-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen TORN markkina-arvo on $ 59.04M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on TORN-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
TORN-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 5.26M USD.
Mikä oli TORN-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
TORN saavutti ATH-hinnaksi 437.41273213 USD.
Mikä oli TORN-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
TORN-rahakkeen ATL-hinta oli 1.3085467209410526 USD.
Mikä on TORN-rahakkeen treidausvolyymi?
TORN-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 62.02K USD.
Nouseeko TORN tänä vuonna korkeammalle?
TORN saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso TORN-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
TornadoCash (TORN) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Kuumia uutisia

Miten Bitcoin toimii? Täydellinen aloittelijan opas

Bitcoinin hinta ylitti 100 000 dollaria ensimmäistä kertaa 4. joulukuuta 2024, herättäen globaalia huomiota ja uteliaisuutta tätä vallankumouksellista digitaalista valuuttaa kohtaan. Jos mietit, miten Bitcoin oikeastaan toimii, et ole yksin – miljoonat ihmiset kysyvät samaa kysymystä.

August 18, 2025

Mitä on ENA-Token? Mitkä ovat syyt ENA-tokenin hinnan nousulle? Kuinka kaupata ENA-tokenia MEXC:llä?

Tiivistelmä: Meksikum-alueen MEXC-kryptovaluuttakaupankäyntialustalta saamien tietojen mukaan ENA-tokenin hinta nousi 0,22 USDT:stä 0,85 USDT:iin ajanjaksolla kesäkuusta 2025 elokuuhun 2025, mikä tarkoittaa, että suurin nousuprosentti oli lähes 300 %, mikä ylittää samaan aikaan Bitcoinin hinnan nousuprosentin.

August 18, 2025

ARB vahva paluu: Ethereum Layer 2 -edut nopeuttavat uutta nousukautta

Elokuussa 2025 kryptomarkkinat kokevat uuden vahvan palautuksen, Bitcoin ylittää 124 000 dollaria ja saavuttaa historialliset huiput, nousten globaalin omaisuusmarkkinan viidennelle sijalle. Koko markkinan vahvistuessa Layer 2 -sektori erottuu edukseen, jossa Arbitrum (ARB) johtaa hintakehitystä, nousten yli 13,9 % yhdellä päivällä, ja teknisten läpimurtojen, pääoman sisäänvirtaamisen ja ekosysteemin myönteisten tekijöiden myötä se on vakiintunut yli 0,54 dollarin.

August 15, 2025
Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

